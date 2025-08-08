Técnicos y Profesionales Petroleros rechazan cancelación de plazas de confianza en Pemex

GENERANDO AUDIO...

En Plan Estratégico, Pemex plantea cancelar plazas de confianza. Foto: Cuartoscuro

Tras la presentación del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros (UNTyPP) externó su rechazo a la cancelación de 3 mil 051 plazas de confianza, así como la contención al incremento salarial y modificaciones al esquema de pago al personal.

Mientras que, con la eliminación de las plazas de confianza, la paraestatal estima ahorrar 3 mil 507 millones de pesos anuales, con miras a reducir 9 mil 960 mdp en gastos administrativos.

¿Qué dijeron los Técnicos y Profesionales Petroleros sobre el plan de Pemex?

Este jueves, a través de un comunicado, la UNTyPP se pronunció contra el apartado “Servicios Personales” del Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (PEMEX), presentado el pasado 5 de agosto, con el objetivo de fortalecer la viabilidad estructural de la empresa y garantizar la soberanía energética.

Al respecto, la institución advirtió que no aceptará que los ajustes financieros recaigan “de forma desproporcionada” sobre el personal técnico y profesionista, a quienes calificó como “pieza clave para el funcionamiento técnico y operativo de Pemex”.

Agregó que las medidas presentadas por Pemex impactan directamente a trabajadores que garantizan la continuidad técnica, operativa y de seguridad de la empresa, reduciendo plazas y salarios sin considerar su rol estratégico.

Ante ello, la organización exigió a la paraestatal:

Revisión inmediata del apartado “Servicios Personales”.

Instalación de una mesa de diálogo con la Dirección General de Pemex, con participación sindical.

Elaboración de propuestas alternativas que no deterioren las condiciones laborales del personal especializado.

Toda vez que concluyó que “el futuro de la industria petrolera nunca podrá sostenerse sobre la precarización de su capital humano más técnico y especializado”.

¿Qué dice el plan decenal de Pemex?

De acuerdo con el apartado de “Servicios Personales” del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, los 9 mil 960 millones de pesos que ahorrará al año los logrará a través de varios pasos:

Cancelación de 3,051 plazas de confianza, equivalentes al 14 %, y ahorro de 3,507 mdp

Modificación del esquema de pago a personal de plataformas, 1,983 mdp en ahorros

Contención de gastos indirectos, por 212 mdp

Reestructura de créditos de vivienda, con impacto de 360 mdp

Contención de doble erogación de plazas, por 597 mdp

Contención en el incremento salarial de personal de confianza (700 mdp) y sindicalizado (1,092 mdp)

Renivelación a la baja de niveles de mando, con un ahorro proyectado de 1,509.4 mdp

Mientras que estima destinar el próximo año al rubro de servicios personales 111 mil 094 mdp, contra los 121 mil 054 mdp de 2025, destacando que desde 2026 y hasta 2035 este presupuesto crecerá únicamente al ritmo de la inflación más 1.1% anual.