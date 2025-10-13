Telcel ofrece llamadas y datos gratis a usuarios afectados por lluvias en Veracruz y Puebla

En apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a Puebla y Veracruz, Telcel informó que ofrecerá, desde este lunes, y hasta el 19 de octubre, llamadas, SMS y WhatsApp sin límite, además de 500 MB de datos móviles para navegar en Internet, que se activarán a todos los usuarios de las siguientes poblaciones:

  • Poza Rica
  • Álamo
  • Papantla
  • Coyutla
  • Filomeno Mata
  • Tepetzintla
  • Zozocolco de Hidalgo

[TE PUEDE INTERESAR: Fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel envían 30 toneladas de ayuda a Veracruz]

Con esta acción, Telcel “busca garantizar la comunicación de las personas afectadas con sus familiares y servicios de emergencia, así como facilitar el acceso a información y apoyo durante la etapa de atención y recuperación”, según informó la compañía telefónica.

