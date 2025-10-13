Telcel ofrece llamadas y datos gratis a usuarios afectados por lluvias en Veracruz y Puebla

GENERANDO AUDIO...

Telcel apoya con datos a afectados por lluvias. Foto: Cuartoscuro

En apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a Puebla y Veracruz, Telcel informó que ofrecerá, desde este lunes, y hasta el 19 de octubre, llamadas, SMS y WhatsApp sin límite, además de 500 MB de datos móviles para navegar en Internet, que se activarán a todos los usuarios de las siguientes poblaciones:

Poza Rica

Álamo

Papantla

Coyutla

Filomeno Mata

Tepetzintla

Zozocolco de Hidalgo

Con esta acción, Telcel “busca garantizar la comunicación de las personas afectadas con sus familiares y servicios de emergencia, así como facilitar el acceso a información y apoyo durante la etapa de atención y recuperación”, según informó la compañía telefónica.