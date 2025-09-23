TELMEX pone en operación el Cable Submarino de San José del Cabo a Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (TELMEX) puso en operación el Cable Submarino TMX5 que une a Baja California Sur con el resto del país, utilizando infraestructura de última generación, la cual incluye una red de 383 kilómetros de fibra óptica y en la que se invirtieron más de 25 millones de dólares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Foto: TELMEX.

Cable Submarino contribuye a desarrollo económico y social de la región

El proyecto contribuye al desarrollo económico y social de la región, al mejorar la conectividad, así como la transmisión de voz, datos y video, consolidando a TELMEX como el aliado tecnológico que impulsa actividades relevantes en la región como el turismo, comercio, educación, salud y entretenimiento, beneficiando directamente a los habitantes.

La infraestructura está dimensionada para atender la creciente demanda de servicios en las próximas décadas, así como para mantener conectada a la región cuando se registren eventos naturales de gran impacto, ya que proporciona rutas alternas y redundantes.

Foto: TELMEX.

El Director General de TELMEX, Lic. Héctor Slim Seade, comentó: El inicio de operaciones de este nuevo cable submarino consolida la infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, al tiempo que se atienden, a través de la conectividad, las necesidades económicas y de desarrollo que tiene una región tan importante como lo es la de Baja California Sur.

Estricto apego a las disposiciones ambientales vigentes

El Cable Submarino TMX5 fue instalado con estricto apego a las disposiciones ambientales vigentes, con el acompañamiento técnico y normativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (SEMAR), el Gobierno de Baja California Sur y autoridades locales, lo que garantizó la protección del entorno marino.

Foto: TELMEX.

Con este esfuerzo, TELMEX consolida su liderazgo, construyendo la mayor red nacional de fibra óptica con la mejor calidad y el equipo más capacitado de técnicos en telecomunicaciones, que mantiene a México a la vanguardia tecnológica y promueve el desarrollo digital del país.