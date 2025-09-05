GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/archivo

El consejo de administración de Tesla propuso este viernes un paquete de remuneración para Elon Musk que podría alcanzar hasta 1 billón de dólares, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El plan, que se extiende por 10 años, dependerá de la aprobación de los accionistas y está vinculado al desempeño bursátil de la compañía.

La propuesta establece que Musk recibirá beneficios solo si la capitalización de Tesla llega a los 8,5 billones de dólares, una cifra nunca antes vista en el mercado y que duplicaría con creces la valoración de Nvidia, actualmente la empresa más valiosa del mundo en el sector tecnológico.

Musk podría reforzar su control en Tesla

El monto máximo del paquete equivale a 12% del capital actual de Tesla. Si Musk cumple los objetivos, su participación podría subir a 25%, consolidando su control sobre la compañía que fundó en 2003.

Actualmente, Tesla está valorada en poco más de 1 billón de dólares y atraviesa meses complicados por la caída en ventas, atribuida al envejecimiento de su plantilla laboral y a la polémica figura de Musk, quien este año dirigió el departamento de eficiencia gubernamental bajo el mandato de Donald Trump.

De lograrse la meta de valorización, Musk, ya considerado el hombre más rico del planeta, alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes, reforzando su influencia tanto en la industria automotriz como en los mercados financieros globales.