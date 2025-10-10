¿Tienes este billete de 20 pesos? El Banco de México lo está retirando

GENERANDO AUDIO...

Banxico retirará este billete. Foto: Cuartoscuro

Si todavía conservas en tu cartera el billete azul de 20 pesos con Benito Juárez, y que trae en el anverso la zona arqueológica de Monte Albán, pon atención: el Banco de México (Banxico) anunció oficialmente que este diseño será retirado de la circulación. La decisión se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor este 10 de octubre.

Pero antes de que te preocupes, aquí va lo más importante: este billete sigue siendo válido y te lo deben aceptar en cualquier tienda o banco.

¿Cuál es el billete que retiran?

Se trata del billete de 20 pesos tipo F, acá sus características:

Es de color azul

Está hecho de polímero (plástico)

Mide 120 x 66 mm

Tiene a Benito Juárez en el frente

en el frente Trae Monte Albán (Oaxaca) en el reverso

en el reverso Tiene 18 años en circulación (se imprimió por primera vez en 2007)

Banxico lo clasifica como “billete en proceso de retiro”.

¿Sirve o ya no sirve el billete de 20 pesos?

Sí sirve. Banxico lo dejó claro en publicación del DOF:

“Los billetes de la denominación de veinte pesos tipo F conservarán su poder liberatorio, por lo que deberán ser aceptados invariablemente por las instituciones de crédito.”

Así que no caigas en pánico, pues esta explicación indica que:

Lo puedes seguir usando para pagar

Te lo deben recibir en bancos y comercios

Si te llega uno como cambio, es totalmente válido

Si lo están retirando, ¿qué va a pasar con él?

A partir de ahora, los bancos en México ya no pueden entregarlo al público. Cada vez que un billete de esta denominación les llegue, deben separarlo y mandarlo al Banco de México para su destrucción. Poco a poco, dejarán de verse en la calle hasta desaparecer.

Banxico explicó que forma parte del proceso normal de renovación de billetes para mejorar seguridad y durabilidad. Este modelo está siendo reemplazado por el nuevo billete de 20 pesos (Familia G), el de formato horizontal que conmemora el Bicentenario de la Consumación de la Independencia.

¿Lo debo cambiar o llevar al banco?

No es necesario, puedes seguir usándolo con normalidad, depositarlo en el banco o incluso guardarlo como recuerdo o colección (recuerda que luego algunos suelen subir de valor).

Así que empieza a despedirte del billete azul de Benito Juárez (20 pesos tipo F) que ya no te saldrá en cajeros ni te lo darán en el banco, pero que sigue siendo válido para pagar, porque lo puedes usar, cambiar o guardar.