¿Todas las monedas de 20 se pueden usar, hasta las conmemorativas?

Cada cierto tiempo vemos que sale un nuevo diseño de moneda de 20 pesos conmemorando aniversarios como la Independencia Nacional o el nacimiento del Heroico Colegio Militar, pero ¿todas se pueden usar para comprar algo, o solo son de colección?, esto dice el Banco de México (Banxico).

Aunque en otras ocasiones hemos visto diseños diferentes en las monedas de 5 y 10 pesos, relacionados con un cambio en la familia monetaria, en el caso de las de 20 fueron escogidas para portar alguna alusión a diferentes aniversarios propios de la vida nacional.

¿Me deben aceptar todas las monedas de 20 pesos?

Como mencionamos, cada cierto tiempo el Banco de México (Banxico) mete en circulación un nuevo modelo de las de 20 pesos, con dos intenciones, la primera, conmemorar un hecho trascendente en la historia del país, mientras que la segunda es la de integrar más las monedas en el uso regular, por lo que sí deben aceptar tus monedas.

Y es que en noviembre de 2024 la institución lanzó una campaña para promover el canje de billetes y monedas, pues sobre todo las de 5 centavos y 20 pesos anteriores quedaron inactivas en ahorro de facto, pues la gente las dejaba guardadas para no andarlas cargando, porque estaban dañadas, por su parecido con las de 10 pesos, o simplemente para coleccionarlas.

Sin embargo, las monedas de 20 siguen muy vigentes y con diferentes modelos. Actualmente, de acuerdo con Banxico, hay 23 reversos diferentes que deben ser aceptados por su valor:

Conmemorativa de los 500 años de la fundación de la primera Villa de Colima (2024)

Doscientos años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (2023)

Bicentenario del Heroico Colegio Militar (2023)

Bicentenario de la Marina-Armada de México (2022)

Cien años de la llegada de los Menonitas a México (2022)

700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlan, 500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan y el Bicentenario de la Independencia Nacional (2021)

Centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar (2021)

500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz (2020)

50 aniversario de la aplicación del Plan Marina (2018)

Quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E (2017)

Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 (2017)

Bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón (2015)

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana (2015)

Centenario de la toma de Zacatecas (2014)

Centenario de la gesta heroica de Veracruz (2014)

150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez (2013)

Centenario del Ejército Mexicano (2013)

Vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz (2011)

Octavio Paz, cambio de milenio (2000)

Señor del Fuego, cambio de milenio (2000) – En proceso de retiro

Don Miguel Hidalgo y Costilla, nuevos pesos (1993) – En proceso de retiro

Lo que sí, recuerda que ya está en proceso de retiro el billete de 20 pesos clásico, de color azul, con Benito Juárez, acompañado por un águila, perteneciente a la familia D1, con valor desde 2002, y que además fue el primer modelo fabricado en polímero.

Así que recuerda que, aunque tengan diferente diseño, o en su reverso conmemoren algún hecho relevante, puedes usarlas y recibirlas en cualquier compra, así como también puedes canjearlas en alguna institución bancaria por billetes.