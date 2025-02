GENERANDO AUDIO...

Precio de la gasolina podría tener tope. Foto: Uno TV

Topar el precio del litro de la gasolina en 24 pesos, previo acuerdo con líderes gasolineros, traería un impacto económico desastroso, afirmó José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

“Nosotros, así como el sector empresarial, ha acordado un control no de precios, pero sí hemos impactado en las utilidades de los empresarios para tratar de mantener la estabilidad económica de la canasta básica. Sin duda alguna, estamos pidiendo que exista una reciprocidad de parte del Gobierno para mantener la gasolina sin ese incremento que en este momento sería desastroso para la economía de nuestro país”, José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco CDMX.

Ante este panorama, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitará una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a fin de abordar esta decisión y presentar un análisis de las repercusiones que traería.

“Lo vamos a platicar con Hacienda, ya pedimos también tener una mesita de trabajo para platicar también del tope máximo”, señaló Francisco Cervantes, presidente del CCE.

¿Por qué la gasolina podría tener un tope?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que busca que el precio máximo del combustible no rebase los 24 pesos para evitar “abusos de los gasolineros”.

“Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro que, considerando la inflación, no sólo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino que inclusive habría una ligera reducción del precio del 2018”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Además, aseguró que el acuerdo es para evitar excesos, pues reconoció que hay lugares donde se vende a 26.50 el litro.

“Y ahora, el acuerdo que queremos hacer con los gasolineros —de forma voluntaria, y ha habido muy buena respuesta— es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país. Porque hay lugares, como lo muestra Iván Escalante, que está el litro a 26.50, es absurdo y un exceso absoluto de los gasolineros”.