Industriales de la tortilla prevén que el precio por kilo llegue hasta los 24 pesos en el país durante el primer bimestre del 2023, fecha en que terminan los efectos del PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) en insumos, como la harina.

“Febrero, que fue la fecha que establecieron las harineras en que ya no van a aumentar los precios. Vemos muy complicado que el precio de la tortilla vaya a bajar. Aproximadamente ahorita 20 pesos, 21 pesos el precio de la tortilla, no sabemos en cuánto se vaya a ir e incrementar”, dijo Blanca Estela Mejía, presidenta de la Red de Maíz.

En conferencia de prensa, la Red de Maíz de la Ciudad de México advirtió que el consumo de este alimento básico se ha reducido de ocho a seis piezas per cápita, situación que podría agravarse si aumenta el precio.

La organización, que aglutina casi 9 mil tortillerías y 8 mil molinos en la Zona Metropolitana del Valle de México, también aseguró que se ha incrementado la venta de la llamada: “tortilla pirata”, en tiendas y hasta farmacias.

“No tienen marca, no tienen peso, no tienen nada, es una tortilla envuelta en una bolsa y en un papel y eso no nos dice absolutamente nada. Si no se vendiera, si no fuera un producto que se venda, entonces el mismo industrial lo dejaría”, añadió Mejía.