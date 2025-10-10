GENERANDO AUDIO...

Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una protesta laboral pacífica el próximo martes 14 de octubre, ante la falta de incremento salarial este 2025, lo que ha generado inconformidad entre trabajadores de diversas áreas administrativas.

¿Por qué realizarán una protesta los trabajadores del SAT?

De acuerdo con un documento fechado el 1 de octubre, señalan que, pese al anuncio de un aumento del 12% al salario mínimo nacional desde enero de 2025, sus sueldos no han sido ajustados conforme a las disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024.

Los empleados destacan que la inflación sostenida en el país ha provocado que el salario nominal sea insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Aseguran que esta situación ha generado “incertidumbre e inquietud” entre abogados, analistas, auxiliares y personal de confianza del organismo.

Asimismo, argumentan que sus condiciones laborales se han deteriorado y exigieron a las autoridades “presten atención a las necesidades del personal” y al estado físico de los inmuebles e instalaciones del SAT.

En su posicionamiento, los trabajadores piden respeto a sus derechos laborales, así como que se “pongan en práctica las políticas de ética e integridad que tanto predican”.

¿Cuándo será la protesta los trabajadores del SAT?

La convocatoria llama a todo el personal adscrito al SAT a unirse el martes 14 de octubre, a partir de las 08:00 horas, en una protesta laboral pacífica de brazos caídos, portando vestimenta en color rojo o negro.