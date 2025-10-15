Trump confirma “guerra comercial” con China

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos está en una guerra comercial con China, después de que anunció en días pasados un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas.

A pregunta expresa de enfrentarse a una guerra comercial con la nación asiática, de no llegar a un acuerdo con el presidente Xi Jinping, Trump señaló:

“Estás en una ahora”.

Añadió que “si no tuviéramos aranceles, quedaríamos en evidencia como si no fuéramos nada. No tendríamos defensa. Nos han impuesto aranceles, pero nunca hemos tenido a nadie en esa silla que sintiera la necesidad de hacerlo”.

China luchará “hasta el final” en guerra comercial

Apenas este martes, China aseguró que luchará “hasta el final” en la guerra comercial con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional del 100% contra la segunda economía mundial.

“En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

“Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta”, añadió.