Turismo en México rompe récord: 23.4 millones de visitantes en el primer semestre y 8 millones sólo en junio

Entre enero y junio de 2025, México recibió 23.4 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 7.3% respecto a 2024, y del 6.2% frente al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) con base en cifras del Inegi. Tan sólo en junio, llegaron 8 millones 20 mil 43 visitantes internacionales.

En junio de 2025, México recibió 8 millones 20 mil 43 visitantes internacionales, un incremento del 11.5% respecto al mismo mes de 2024, según cifras del Inegi. De ellos, 4 millones 69 mil 368 fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país, representando el 50.7% del total, mientras que el resto fueron excursionistas que no pasaron la noche en territorio nacional.

Balance del primer semestre de 2025

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), con base en cifras del Inegi, entre enero y junio de 2025 México recibió 23.4 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 7.3% frente a 2024, y del 6.2% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. En este lapso, la derrama económica alcanzó 18.7 mil millones de dólares, un 6.3% más que en 2024.

Según el Boletín de Indicador 417/25 de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), el ingreso de divisas por turismo ascendió a 2 mil 751.3 millones de dólares, lo que significó un aumento del 5.7% anual. El gasto medio por visitante fue de 343.06 dólares, aunque presentó una disminución de 5.2% respecto a junio de 2024.

Turismo en junio: quiénes vinieron y cuánto gastaron

De los visitantes de junio:

4 millones 69 mil 368 fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país ( 50.7% del total).

fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país ( del total). El resto fueron excursionistas que no pasaron la noche en territorio nacional.

Ingreso de divisas:

2 mil 751.3 millones de dólares , +5.7% anual.

, +5.7% anual. Gasto medio por visitante: 343.06 dólares (-5.2% anual).

Turismo de internación:

2 millones 279 mil 382 visitantes (+0.1%). Vía aérea : 1 millón 849 mil 224 (-2.8%). Vía terrestre : 430 mil 158 (+15.1%).



Turismo fronterizo:

1 millón 789 mil 986 (+26%).

Gasto promedio por segmento: