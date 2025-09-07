Venta Nocturna Liverpool: ¿tendrá promociones en línea o solo en tiendas?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Venta Nocturna de Liverpool se ha convertido en uno de los eventos comerciales más esperados en México, con descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de productos que van desde muebles y ropa hasta cosméticos y tecnología. Pero, ¿estos aplican solo en sucursales o también en línea?

Este evento se realiza cuatro veces al año, coincidiendo con fechas clave como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de la tienda y la temporada navideña. Cada edición se extiende por dos o tres días.

La tercera edición de este 2025, correspondiente al Aniversario de Liverpool, sería del viernes 3 al domingo 5 de octubre, según reportes, aunque aún no ha sido confirmada la fecha, con promociones disponibles las 24 horas en línea y en horario extendido en sucursales, de 11:00 a 21:00 horas, aunque puede variar según la ubicación.

¿Las promociones aplican en línea o solo en sucursales?

De acuerdo con la tienda departamental, las promociones estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en la página web y la app Liverpool Pocket, lo que permitirá a los clientes aprovechar los descuentos en cualquier momento del día sin necesidad de salir de casa.

Además, los usuarios de las tarjetas Liverpool y Liverpool VISA tendrán beneficios adicionales como descuentos exclusivos, promociones especiales y compras a meses sin intereses.

También se ofrecerán facilidades como Click & Collect, que permite recoger en tienda los pedidos realizados en línea.

Con estas opciones, los clientes podrán elegir entre acudir a la sucursal más cercana o comprar desde casa, asegurando flexibilidad y comodidad para aprovechar las promociones del aniversario.