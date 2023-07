Verano 2023: “Monster Fest” del MIDE, un lugar para enfrentar a los monstruos financieros

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) logró atraparlos: Son los monstruos que habitan las peores pesadillas financieras, expuestos en el “Monster Fest”, actividad para este verano 2023.

“Monster Fest es el hogar de las pesadillas financieras”, destaca Carlos Cruz Florencia, director de Educación del MIDE.

“Algunas de nuestras pesadillas financieras son el monstruo adicto al crédito, el responsable de los gastos hormiga, el impostor que intenta robarnos nuestra identidad y nuestros datos, el auto saboteador y muchos otros”, abunda Cruz Florencia.

Los malos sueños están representados en proyecciones y espacios para juegos, como parte del programa por la celebración del 17 aniversario de este emblemático museo de la CDMX.

Talleres en el Monster Fest

Aventuras en el camino de los imprevistos

Sin miedo a los meses sin intereses

Alerta con tu tarjeta

Isaac Correa recorrió el Patio de Novicios donde se encuentra la actividad principal “The Monster House” e identificó su peor mal.

“Creo que mi peor pesadilla financiera es el gasto hormiga, me he dado cuenta de que gasto un montón en cosas que no necesito. Creo que lo que me puede pasar es en este caso quedarme sin dinero y no tener para cosas importantes, para llegar a la quincena luego llegas con 100 pesos y está bien feo”, destaca.

Pero el primer paso para no soñar feo es identificar aquello que financieramente no nos deja dormir, especifica Carlos Cruz, Director de Educación del MIDE.

“Les enseñamos primero a identificar cuál es el monstruo que está atacando sus sueños, cuál es su pesadilla y a partir de que la identifican les ayudamos a trazar una estrategia para poder vencerla”. Carlos Cruz.

Sharon, estudiante de preparatoria, se vio reflejada en el espejo de la realidad financiera: “Yo creo que el no ahorro es mi pesadilla, porque cuando quiero comprarme algo ya no tengo dinero, es mi principal pesadilla financiera”.

A lo largo de sus cuatro pisos, el “Monster Fest” abre el conocimiento a todo público de todas las edades.

