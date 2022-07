¿Piensas viajar? Ve cuánto debe pesar el equipaje de mano para evitar cobros

Conoce los artículos personales que puedes llevar en el equipaje de mano. Foto: Shutterstock.

Viajar en avión puede resultar un dolor de cabeza si no lo haces con mucha frecuencia, así que conocer cuánto debe pesar y medir el equipaje de mano para no documentar es vital para evitar un cobro adicional que no tienes contemplado pagar.

¿Cuánto debe pesar y medir el equipaje?

De acuerdo con la página de internet de Aeroméxico, una de las aerolíneas más grandes del país, el equipaje de mano, con o sin ruedas, no debe rebasar los 55 centímetros (cm) de alto x 40 cm de ancho y 25 cm de profundidad (55 x 40 x 25 cm).

El peso que puede viajar contigo en la cabina del avión no debe rebasar los 10 kilogramos para tarifa básica; aunque toma en consideración que la posibilidad de viajar en la cabina con tu equipaje dependerá de la disponibilidad de espacio en la aeronave.

¿Qué artículos puedo llevar en la cabina del avión?

Éstos son algunos de los artículos personales que las aerolíneas comerciales permiten llevar en la cabina del avión:

Zapatos

Cortauñas

Aparatos electrónicos pequeños

Materiales de lectura

Algunos de los artículos que no podrás llevar a bordo del avión como equipaje de mano, pero sí como equipaje documentado, son:

Bebidas alcohólicas

Objetos punzocortantes

Equipos eléctricos

Barómetros o termómetros

Baterías de Litio

Aerosoles

Depiladoras y hojas de afeitar

Toma en cuenta que si tu equipaje de mano excede el peso o las dimensiones permitidas, se aplicará un cobro adicional establecido por cada aerolínea.