Vales de despensa: ¿Cómo identificar si son falsos o verdaderos?

Tanto los vales impresos como los electrónicos pueden ser falsos. Foto: Shuttestock

Si en el trabajo recibes vales de despensa como parte de tus prestaciones laborales, es probable que alguna vez la cajera del supermercado no quería recibírtelos argumentando que eran falsos, por lo que esta vez en Unotv.com te decimos cómo diferenciar los verdaderos de los que no lo son.

Al igual que con los billetes que utilizas a diario, es fácil identificar los vales apócrifos con una revisión visual, aunque también hay una forma de verificar que la empresa que los emite es legal.

¿Cómo saber si un vale es falso?

Mientras para los trabajadores los vales de despensa son una prestación laboral que los ayuda al momento de adquirir la canasta básica, para los delincuentes no pasa desapercibida al ser un elemento con el que fácilmente pueden obtener algo de dinero.

Y es que no sólo puedes recibirlos en el trabajo, pues a quién no le ha tocado que, al surtir la despensa, alguien se acerca en la caja para ofrecer un par de vales a cambio de efectivo, argumentando no poderlos surtir por falta de tiempo o que lo que comprará no puede hacerse con ellos, entre otras razones, y aunque en el momento parezca buena idea ayudar, podrían tratarse de vales falsos.

Foto: Cuartoscuro

Ahora que, para verificar que se trate de cupones reales, y evitar la pena en la caja con un carrito lleno y varias personas esperando su turno, debes conocer qué elementos debes buscar para saber que son verdaderos:

Vales impresos

Datos de la empresa emisora

Folio: Checa que este número no se repita, o de lo contrario es falso

Elementos de seguridad: Los más comunes son las marcas de agua y relieves al tacto, aunque podría haber más

Vales electrónicos

Empresa emisora regulada por el SAT: Actualmente sólo hay 25 empresas validadas y supervisadas

Marca de aceptación confiable: Al igual que las tarjetas bancarias, lo mejor es que los plásticos sean emitidos por empresas como Visa o Mastercard

Información de la empresa que las emite

Chip

Logotipos

Número de tarjeta

Fecha de vigencia

Código de seguridad

Numero de servicio

Espacio para firma

Por último, como mencionábamos antes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) tiene un padrón con las 25 empresas reguladas para la prestación del servicio de vales de despensa, que puede ser consultado a través de este enlace, y en donde encontrarás la información fiscal de la empresa, así como su página oficial de internet, con lo que podrás corroborar que los datos en tu tarjeta y cheques de papel sean correctos.