Ni CDMX, Monterrey o Guadalajara: ¿cuáles son las 10 ciudades con más tránsito en el mundo?

Más de 100 horas perdidas en las ciudades con más tránsito. Foto: Getty Images.

A lo largo del día, las personas que habitan en centros urbanos dedican varias horas en su traslado a la escuela, al trabajo o hacia algún otro lugar, donde tengan un compromiso, e incluso de regreso a su hogar, que puede alargarse dependiendo del tránsito.

INRIX, firma dedicada a proporcionar datos sobre cómo se mueven las personas en el mundo, señala que la congestión vehicular se produce cuando la demanda de desplazamientos supera la oferta de carreteras. Si creías que moverse por ciudades como la de México, Monterrey o Guadalajara es estresante por el exceso de tráfico, hay lugares con más horas perdidas en el tránsito.

Top 10 de ciudades con más tránsito en el mundo

De acuerdo con el “2022 Global Traffic Scorecard”, las 10 ciudades con más tránsito en el mundo son:

Londres, 156 horas perdidas Chicago, 155 horas perdidas París, 138 horas perdidas Boston, 134 horas perdidas Nueva York, 117 horas pérdidas Bogotá, 122 horas perdidas Toronto, 118 horas perdidas Filadelfia, 114 horas perdidas Miami, 105 horas perdidas Palermo, 114 horas perdidas

Ciudades con más tránsito en México

Las metrópolis de México no se quedan lejos del top 10 con más tránsito, y no, la Ciudad de México no es la principal en territorio nacional: Monterrey es la que cuenta con más congestionamiento, con 116 horas perdidas por parte de las personas durante 2022. Aquí el top cinco:

Monterrey (11), 116 horas perdidas CDMX (22), 74 horas perdidas Guadalajara (86), 52 horas perdidas Toluca (143), 38 horas perdidas Tijuana (167), 37 horas perdidas

En nuestro país, destaca la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el promedio de viajes diarios por persona es de 2.2, mientras que en otras naciones el promedio es de cuatro o cinco viajes al día. En la Ciudad de México, por ejemplo, la movilidad es lenta, ya que la velocidad en horas pico es demasiado baja, seis o siete kilómetros por hora.