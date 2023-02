¡No pagues más en tu recibo! ¿Cuáles son los electrodomésticos que consumen más luz?  

¿Cuáles son los electrodomésticos que gastan más luz? Foto: Getty Images

Una parte importante de nuestro consumo de energía eléctrica (luz) mensual depende de los electrodomésticos que tenemos en el hogar, como el refrigerador o la lavadora, por ello, aquí en Unotv.com te decimos cuáles son los electrodomésticos que consumen más luz dentro de tu casa.

¿Cuáles son los electrodomésticos que gastan más luz?

Aunque ningún electrodoméstico representa un gran consumo de energía eléctrica por sí mismo, pero en conjunto los que más energía eléctrica gastan, representan el 44% de la cantidad total que llega en el recibo de luz.

Refrigerador

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más luz consume durante el mes, con un consumo aproximado de 250 a 500 W por hora, alcanzando hasta un 30.6% del consumo total de energía eléctrica en nuestros hogares. Es importante abrirlo sólo cuando sea necesario y jamás olvidar cerrar la puerta.

Televisión

La televisión consume alrededor de un 12.2% del gasto energético total, que puede alcanzar 115W en el caso de una pantalla de LCD, así como 300 W en caso de tener una pantalla de plasma.

Considerando este gran gasto de energía eléctrica, es importante no dejarla encendida cuando no haya nadie viéndola y desenchufarla en vez de dejarla en modo stand by.

Los electrodomésticos pueden llegar a consumir mucha luz. Foto: Getty Images

Lavadora

Este electrodoméstico puede llegar a consumir hasta un 11.8% del consumo de electricidad total de tu hogar, consumiendo 255 W por hora. Si quieres ahorrar energía eléctrica al usar la lavadora, debes lavar siempre con carga completa y agua fría, reduciendo así el gasto innecesario de luz.

Computadora

Una computadora en tu hogar consume mensualmente el 7.7% de energía eléctrica. Para reducir este gasto puedes disminuir la iluminación de la pantalla y mantener desenchufados todos los artículos eléctricos que no estés usando, como parlantes o la impresora.

Horno de microondas

El horno de microondas, aunque no lo utilices muy seguido, es uno de los que más luz gastan, ya que consume entre 800 y mil 1200 W por hora.

¿Cómo ahorrar luz en el hogar?

Si quieres ahorrar luz en los aparatos que consumen más energía, sigue estas recomendaciones: