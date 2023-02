¿Por qué no se come carne los viernes de vigilia? Foto: Shutterstock

Una de las dudas más comunes cuando inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza es saber por qué no se come carne los viernes de vigilia, un periodo en el cual se invita a los fieles católicos a no consumirla. En Unotv.com, te decimos el origen de esta antigua costumbre religiosa.

Ver más Comenzó la #Cuaresma y no podemos dejar de recomendarte uno de los platillos jaliscienses favoritos para esta temporada: el caldo michi. 🤩



Aunque hay muchas versiones, nosotros te invitamos a probarlo en la ribera de Chapala.



Sabor y tradición en un platillo. 🤤 pic.twitter.com/50Z23dCEel — Jalisco Es México (@JaliscoEsMexico) February 22, 2023

¿Por qué no se come carne los viernes de vigilia?

En la Cuaresma hay diversos cambios en la alimentación de los creyentes para rememorar el periodo en el que Jesucristo ayunó en el desierto de Judea o los 40 años que los israelitas pasaron buscando la Tierra Prometida. Es un tiempo de oración, reflexión y de ayuno. Se evita comer carnes rojas y se sustituyen por pescados y mariscos. Los viernes de vigilia que no se come carne son los siguientes:

24 de febrero

2 de marzo

10 de marzo

17 de marzo

24 de marzo

31 de marzo

3 de abril

¿Qué días no se come carne en Semana Santa?

Aunque estos días no están marcados como obligatorios, hay algunos católicos que no comen carne durante toda la Cuaresma, incluso en Semana Santa dejan de hacerlo hasta el Sábado de Gloria, pero los días que sí está estipulado respetar esta tradición en el calendario 2023 son los siguientes:

Jueves Santo (6 de abril)

(6 de abril) Viernes Santo (7 de abril)

¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma, palabra del latín que significa quadragésima, se refiere a los 40 días, desde el “Miércoles de Ceniza” y hasta la víspera del “Domingo de Ramos“, en el que los fieles católicos se preparan a vivir la Pascua, la mayor celebración de la fe cristiana.

Ver más ¡Hoy inicia la Cuaresma! Aprovechemos la gran variedad de especies marinas sustentables que ofrecen nuestros mercados para preparar deliciosos platillos y consentir a la familia. #DelAguaAtuMesa #ComeRicoComeSanoComePescadosyMariscosMexicanos pic.twitter.com/vfogsGv3xu — Antonio Guerra (@Guerra_Autrey) February 22, 2023

Así que es el mejor momento para disfrutar de unos ricos mariscos, un ceviche, unas pescadillas o unas tostadas de cazón, pero si lo prefieres también puedes comer carne de pollo. Y es que la Cuaresma para los católicos es una preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.