Viene a México Demon Slayer World Tour: ¿cuándo y dónde vivir esta experiencia otaku?

Estará Natsuki Hanae, la voz de Tanjiro Kamado. Foto: AFP/Archivo.

A casi un año de transmitirse el último capítulo de la segunda temporada, “Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)” llega con un evento que reunirá a los fans del anime de siete ciudades, incluida la Ciudad de México, e incluirá material de la tercera temporada.

Ver más ¡Prepárate que #DemonSlayer invadirá los cines de latinoamérica este Marzo 2023! ⚔️👹😈



🇲🇽 Demon Slayer: World Tour CDMX: 04 de Marzo ( Fan Event )

🎟️ Demon Slayer: To the Swordsmith Village en cines de latinoamérica: 09 de Marzo



Detalles en: https://t.co/CunEljvfJZ pic.twitter.com/oq0o3vrEhV — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) January 27, 2023

¿Qué es el Damon Slayer World Tour?

Como la primera experiencia para fans de la franquicia, se presenta Damon Slayer World Tour, evento que se realizará en Tokio, Los Ángeles, París, Berlín, Seúl, Taipei, y cómo única ciudad en Latinoamérica, la CDMX.

Además de contar con una tienda oficial de la franquicia y una galería, los asistentes podrán ver “Demon Salyer: Kimetsu no Yaiba – To the swordsmith village”, corte que mostrará los dos últimos episodios de la temporada dos “Entertainment District Arc”, remasterizados para 4k en cine y una hora de material inédito de la temporada tres del anime.

Y por si fuera poco, estará Natsuki Hanae, la voz de Tanjiro Kamado, como invitado especial.

Que no se te pase. Los asistentes recibirán un kit especial con memorabilia en la compra de su boleto.

Preventa

La preventa para el Damon Slayer World Tour será este viernes tres de febrero en el siguiente link

¿Cuándo y dónde será el Damon Slayer World Tour?

¿Cuándo? Sábado 4 de marzo

Sábado 4 de marzo ¿A qué hora? Por confirmar

Por confirmar ¿En dónde? Oasis Coyoacán

Oasis Coyoacán Dirección : Av. Miguel Ángel de Quevedo 227, Oxtopulco, Coyoacán, 04360 Ciudad de México, CDMX

: Av. Miguel Ángel de Quevedo 227, Oxtopulco, Coyoacán, 04360 Ciudad de México, CDMX ¿Cómo llegar? En transporte público, se encuentra a un costado de la estación del Metro Miguel Ángel de Quevedo. En automóvil, por Insurgentes Sur, llegar hasta Avenida Miguel Ángel de Quevedo, hasta su cruce con Avenida Universidad.

Damon Slayer: to the swordsmith village también en cines

Para los que no puedan asistir al Damon Slayer World Tour, “Demon Salyer: Kimetsu no Yaiba – To the swordsmith village” también se exhibirá en cines en México y el resto de Latinoamérica a partir del 9 de marzo.