Día del Padre 2022: 10 cosas que puedes hacer o regalar. Foto: Getty Images

Ya estamos cerca de celebrar en familia el Día del Padre 2022, una fecha en la que consentimos al rey de la casa. Esa persona que te ha visto crecer y te ha formado en cada etapa de tu vida. Como agradecimiento, es casi seguro que te preguntes cómo sorprender a tu papá.

Si se te vino encima el tiempo para escoger un regalo y aún no sabes cómo sorprender a tu papá, en Unotv.com te compartimos 10 cosas que puedes regalar o hacer que nunca pasan de moda este Día del Padre 2022. Recuerda que tú más que nadie conoces a tu papá y sabes mejor sus gustos.

1. Un reloj

Te sugerimos que en el Día del Padre 2022 consideres los relojes y ahora son inteligentes. Hay infinidad de ellos y con múltiples funciones. De entrenamiento si es fitness; los que pueden sumergirse hasta 50 metros bajo el agua; los elegantes o los resistentes si tu papá tiene un trabajo rudo.

Los relojes son un clásico para regalar el Día del Padre. Foto: Getty Images

2. Una pantalla

Qué tal una pantalla de alta definición, con WiFi y sonido de calidad. Para cuando regrese del trabajo cansado y pueda ver el noticiero. Para que vea sus películas, los partidos de futbol en sus fines de semana, sus videojuegos favoritos y para que pueda gozar junto a la familia buenos momentos sin salir de casa.

Una pantalla de alta definición es el regalo perfecto para tu papá. Foto: Getty Images

3. Playera de su equipo favorito

Si, ya sé que puedes pensar que no es nada original este regalo para tu papá, pero no hay que pensar mucho cuando lo conoces bien y es un apasionado al deporte. Una playera de su equipo favorito, puede ser el mejor regalo en el Día del Padre 2022. No eches en saco roto esta opción.

Una playera de su equipo favorito es el pretexto ideal para regalar este Día del Padre. Foto: Getty Images

4. Una botella

Nada con exceso, todo con medida el Día del Padre 2022. Un regalo que papá le va a encantar a papá es una buena botella de vino, destilado o licor que le guste mucho, para brindar por los buenos momentos y pasar un rato alegre. Hay variedad, toma en cuenta los cocteles que más le agradan.

Escoge una buena botella para tu papá. Foto: Getty Images

5. Unos audífonos

Es posible que tu papá haya sido un rockero desenfrenado o tenga gustos refinados por la música de orquesta. Los audífonos con bluetooth suelen ser una buena opción si tu papá encaja en este perfil. Él podrá pedir con su voz la canción que desea escuchar o llamar a la persona que quiera con ellos.

Unos audífonos son la mejor compañía para tu papá en sus tiempos libres. Foto: Getty Images

6. Perfumes o colonias

Los perfumes y las aguas de colonia son un regalo muy acertado para el Día del Padre 2022. Los hay frescos y naturales para esta temporada de calor. También están los de olores frutales o florales o probablemente prefiera con toques a madera o cuero. Revisa que los olores sean duraderos.

Para tu papá, los perfumes con olores frescos son una opción. Foto: Getty Images

7. Un teléfono celular

Puedes regalar un teléfono celular este Día del Padre 2022. Hay para todos los gustos, presupuestos y con diferentes características de almacenamiento y de pantalla. Para que esté conectado en sus redes sociales, pueda tomar fotografías de alta resolución y te llame en sus tiempos libres.

Para el día a día en el trabajo, un teléfono celular es otra alternativa en el Día del Padre. Foto: Reuters

8. Un libro

Los libros son fuente de conocimiento. Repletos de experiencias ficticias o verídicas que nutren el espíritu. Busca los escritores que más le agraden o incluso, si no es un lector asiduo, busca algún libro con un tema del que siempre hable o sea de su interés y regálaselo el Día del Padre 2022.

Los libros siempre tienen algo bueno qué contar y a tu papá le agradará uno que tenga un tema que le guste o de su escritor favorito. Foto: AFP

9. Una foto enmarcada

Una foto enmarcada es de los regalos más simples y especiales que tiene un gran significado para este Día del Padre 2022. Tu papá se pondrá muy feliz, si tienes alguna fotografía en la que tengas con él un recuerdo inolvidable o hayas vivido un momento muy especial a su lado.

Las fotos nunca pasan de moda y a papá le fascinará. Foto: Getty Images

10. Llévalo a comer

En México es clásico. No puede fallar porque reúne a la familia y pondrá alegre a tu papá degustando las delicias culinarias que más le agradan con las personas que más ama. Aparta con tiempo los restaurantes y revisa el menú que ofrecen, la calificación que recibe al atender a sus clientes, así como las actividades especiales que tienen preparadas para el Día del Padre.

Ir a comer para festejar el Día de Padre sigue siendo una opción muy tradicional en México. Foto: Getty Images

Toma en cuenta que el mejor regalo no es que le obsequies lo más caro o costoso, sino el que tenga un significado especial para él. Fíjate en sus gustos y aficiones. Esperamos que la lista que te sugerimos te haya servido para no regalar lo clásico cada Día del Padre y deseamos que la pases muy bien en compañía de tu papá.