¿Quieres trabajar en Florida? Disney invita a su feria de empleo en Orlando

Si alguna vez te ha interesado trabajar en Walt Disney Resort de Orlando, Florida, ésta podría ser tu oportunidad, ya que la compañía acaba de lanzar su convocatoria para la feria de empleo que realizará en enero de 2023, de la que contaremos esta vez en Unotv.com.

Para ello, la empresa de Mickey Mouse te ofrece ser huésped de su lujoso hotel a fin de que puedas asistir a los diversos eventos que tendrán lugar el próximo 19 de enero, con los que podrás conversar con sus trabajadores y conocer más sobre el ambiente y políticas laborales.

Además, de acuerdo con la invitación, los interesados en alguna de sus vacantes de mantenimiento tendrán la entrevista de reclutamiento ahí mismo, por lo que destaca que algunos podrían ser contratados en ese mismo momento.

Ahora que, si aún no te decides si ir o no, la empresa también cuenta con el programa The Disney Aspire Program, que paga a los empleados elegibles el 100% de la colegiatura de la carrera y en la institución que elija el trabajador, de entre una lista de posibilidades.

¿Qué trabajos ofrece Disney?

Lo mejor es que las vacantes están abiertas para todo el público, por lo que, si estás en México, y calificas para cubrir alguna de ellas, puedes aplicar a través de internet y tener la entrevista en línea, para que no tengas que desplazarte hasta allá.

Mientras que, en lo referente a las vacantes que se ofrecerán durante la feria de empleo el próximo 19 de enero, la empresa floridiana tiene trabajo como Técnico de Refrigeración HVAC a tiempo completo.

Parque de Disney en Orlando, Florida. Foto: AFP

Para esta posición, cuya tarifa inicial de pago es de 26.29 dólares, se requiere disponibilidad total de horario, ya que los parques temáticos de la compañía están abiertos las 24 horas todos los días.

Además, como el interesado laborará en el área técnica de Mecánica de Cocina, deberá tener experiencia en la reparación de sistemas de refrescos y cerveza, equipos comerciales de cocina, plomería y mantenimiento preventivo y correctivo de calderas, sopladores, calentadores de agua y generación de vapor.