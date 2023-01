¿Quieres estudiar en Canadá? a finales de febrero habrá expo en CDMX con varias instituciones educativas

En la expo habrá representantes para resolver dudas. Fotos: Shutterstock-Pixabay

Si siempre has querido estudiar en Canadá, pero no sabes cómo hacerle para conseguir tu viaje, o en dónde cursar algún grado educativo, o afinar tus conocimientos en un campamento, no dejes pasar esta oportunidad, si estás en la CDMX, pues a finales de febrero, la Expo Canada Education podría ser tu mejor opción.

¿Qué tengo que hacer para irme a estudiar a Canadá?

Debes acudir al evento organizado por la empresa Class Education, esto te servirá para tomar una decisión sobre irte a estudiar a Canadá, pues ahí podrás comparar y elegir entre más de mil 500 programas de estudio que abarcan desde la secundaria hasta la universidad, además de campamentos y cursos de idiomas con los que podrás actualizarte.

La expo, en la que participarán más de 40 instituciones educativas canadienses, te ayudará a elegir un programa de estudio que también te permita trabajar en el país norteamericano, respecto a cuyo proceso también recibirás asistencia, ya que ahí te dirán qué trámites tienes que hacer, tanto en Canadá como en México, y si necesitas la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), que remplazó la visa.

¿En qué fecha se realizará la expo?

Ésta, se llevará a cabo el próximo 25 de febrero en Expo Santa Fe de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, de 10:00 a 19:00 horas, mientras que el evento no tiene costo alguno, aunque sí deberás registrarte antes en la página de la exposición.

Y es que además de la información que recibirás, y las entrevistas uno a uno con los representantes de las instituciones educativas presentes, podrás obtener descuentos en gastos administrativos y gestiones, así como becas, además de acceder a fuentes de financiamiento.

Aunque si te interesa irte, pero no vives en la Ciudad de México, también puedes seguir las conferencias que se realizarán a través de las redes sociales del evento.