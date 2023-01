No se identifican como hombre o mujer: ¿qué es el género no binario?

El 14 de julio de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas No Binarias, que, de acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), es con la intención de visibilizar las desigualdades y discriminación a las que se enfrenta este sector de la población.

Con datos de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género de 2018, el 80.2% de las personas con otra identidad de género no normativa perciben ser discriminadas por al menos un motivo. Pero ¿en qué consiste el género no binario?

La misma Copred señala que el término “no binario” describe a una persona cuya identidad de género no encaja con la estructura tradicional de dos categorías; algunas personas no binarias se identifican con una posición de género distinta de hombre o mujer, independientemente de cuál es su configuración física de nacimiento.

En ese sentido, la doctora Lucia Ciccia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el género nada tiene que ver con el sexo ni con la orientación sexual.

“Es importante aclarar conceptos que con frecuencia se encuentran solapados. La identidad de género es el género con el que nos identificamos: algunas personas se identifican como varones, otras como mujeres; otras no se identifican ni como varones ni como mujeres. Estas últimas tienen identidades de género no binarias”.

Agregó que expresión de género es a cómo se expresan las personas en términos de vestimenta, hábitos, conductas, y no es equivalente a la identidad de género.

“Por ejemplo, me identifico como mujer, pero mi expresión de género no responde al estereotipo de lo que entendemos por ‘lo femenino’. Otro ejemplo es el caso de las personas no binarias, cuyas expresiones son multimodales y no se alinean con el estereotipo femenino, no con el estereotipo masculino”.

Lucia Ciccia, investigadora de la UNAM.