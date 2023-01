Herramientas indispensables para hacer frente a cualquier imprevisto mientras conduces tu auto

En cuestión de nuestro coche es natural dar por sentado que siempre funcionará, pues creemos que poniéndole gasolina siempre nos llevará a donde queramos, sin pensar muchas veces en aquellos incidentes e imprevistos que no dependen de nosotros. Para ello, hay una serie de 10 herramientas que deberías cargar en la cajuela para hacer frente a cualquier situación que se te presente, y que te traemos en Unotv.com.

Recuerda que lo mismo podrías enfrentar un desperfecto por falta de mantenimiento, que un tornillo enterrado en una llanta, así que lo mejor es estar preparado, pues aunque pudieras encontrar un taller cerca de donde te encuentres, no sabes si lo podrán reparar ni en cuánto te salga, o si sea de confianza.

¿Qué herramientas debo llevar en el coche?

En realidad, son varias las herramientas y otros objetos que deberíamos cargar siempre, pero para que la cajuela no parezca un taller mecánico, sólo te dejamos las 10 herramientas imprescindibles para hacer frente a un incidente mientras conduces.

1. Extinguidor

Si aprendiste a conducir en una escuela o con un curso, seguramente el instructor te advirtió varias veces que NUNCA debes echar agua al motor ante un sobrecalentamiento, así como también debes evitar abrir el cobre de frente, pues el vapor que emana te puede quemar el cuerpo.

Pues lo mejor ante una situación de este tipo, lo mejor es estacionarnos y esperar a que baje la temperatura del motor antes de abrir el cofre. Sin embargo, como en algunas ocasiones el daño ya es mayor, es probable que también haya fuego, por lo que es recomendable cargar con un extinguidor.

2. Gato hidráulico

Esta herramienta sí la debes de tener en mente desde que compraste tu vehículo, e incluso hay veces en que la agencia incluye el gato hidráulico a manera de regalo en el paquete, pues es de las cosas esenciales a la hora de conducir, pues no sabes cuándo se te ponchará una llanta, ni en dónde.

Incluso en este tipo de herramientas ya también hay modelos eléctricos, que con sólo apretar un botón levantan tu automotor lo que sea necesario para que la llanta salga bien, o para que alcances a ver bajo el motor. Aunque también te sirve de los convencionales, pues la idea es que lo cargues, no que gastes mucho dinero.

3. Llave de cruz o en “L”

De la mano con el gato, recuerda cargar la llave de cruz, o en “L”, la que te acomode más, pues la necesitarás para aflojar y apretar los tornillos que sostienen la llanta en su lugar. De éstas ya también las hay plegables, con las que ocuparás menos espacio.

Aunque no son hechas para eso, incluso podría servirte de protección, ante un altercado o en caso de que el automóvil se quede cerrado y sea urgente abrirlo, como en un desbarranco, pues no sabes quién podría quedarse encerrado, o si te llegara a pasar a ti.

Lo mejor es poder actuar y resolver una emergencia en el auto. Foto: Getty Images

4. Destornillador

También es imprescindible que cargues con desarmador, lo más común es de cruz o plano, pero hay paquetes que traen de diferentes cabezas y hasta varios tamaños, que te servirán más pues no sabes a qué te enfrentarás, ya que un vehículo usa tornillos muy diversos.

La ventaja de llevar varios destornilladores es que también podrías usarlos en caso de necesitarlos para otra cosa, ya sea que debas desarmar algo en la oficina, en una casa ajena, o para ayudar a algún ciclista o motociclista.

5. Llave de matraca

A la par de los desarmadores, otra herramienta necesaria es la llave de matraca por si necesitas aflojar alguna tuerca de tu coche. También te sirven las llaves métricas, esas clásicas de color gris aluminio, pero la matraca te será de más ayuda al actuar en espacios reducidos, pues además de dar un mayor giro, te evitas el tener que poner-dar vuela-quitar-repetir.

Claro que esta herramienta también te ayudará en otros aspectos, pues tanto muebles como bicicletas, motocicletas, scooters eléctricos y patinetas emplean tuercas que podrás ajustar con la llave,

6. Cables pasacorriente

Ahora llega el momento de pensar en el mayor temor de muchos conductores, que es el pasar corriente, pues no falta esa idea de que podríamos quedarnos pegados al conectar mal uno de los polos del cable. Sin embargo, es necesario llevar los cables pasacorriente en caso de necesitarlos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomienda además que los cables sean de 25 amperes, que serán los que te servirán más a la hora de “revivir” tu coche. Lo que sí, si tienes miedo es mejor que alguien con experiencia haga las conexiones; seguridad ante todo.

7. Triángulos reflejantes

Aunque los triángulos reflejantes podrían no considerarse herramienta, sí son de las cosas esenciales a cargar para alguna emergencia, pues son necesarios para garantizar tu seguridad y la de otros conductores en el camino, pues recuerda que a lo lejos los demás automovilistas no sabrán si estás detenido o en movimiento, siendo vital que, si no te mueves, lo marques con los triángulos para que vayan haciéndose a un lado, o se detengan a ayudarte.

Recuerda que se recomienda colocar un triángulo a 50 metros de la parte trasera de tu vehículo en avenidas grandes, de acceso controlado o autopistas, aunque en carreteras otros aconsejan poner un segundo triángulo a los 100 metros, a fin de hacerte visible desde antes.

Ver más #CiudadSegura | Conoce las #HerramientasDeSeguridad que te ayudarán a prevenir cualquier accidente en la vialidad, con los siguientes #OvialTips que te proporcionamos👇🏻. #SomosSSC👮🏼🚔👮🏻‍♀️ pic.twitter.com/sSfXRXtyjW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 11, 2023

8. Fusibles

Al igual que en una casa, con un automóvil nunca se sabe cuándo cederán los fusibles y nos dejarán sin aire acondicionado, los seguros eléctricos, la bolsa de aire o el encendido, por lo que lo más recomendable es llevar algunos de repuesto para los diferentes amperajes que utiliza tu modelo. Lo bueno que son pequeños y caben hasta en el fondo de la bolsa del gato o de los desarmadores.

Eso sí, recuerda que en muchas ocasiones el que se funda un fusible es signo de que algo anda mal con el sistema eléctrico, que podría tener un cortocircuito, por lo que, además de remplazar el fusible, lo mejor es que una vez pasada la emergencia lleves tu auto a que lo revisen y evites afectaciones mayores. Sobre todo, si después de cambiarlo vuelve a fundirse.

9. Linterna

Algo que también tiende a olvidarse es la importancia de cargar con una linterna, pues además de que al interior del cofre es difícil distinguir averías o daños entre las tuberías y partes del motor, no sabes tampoco en dónde se te quedará el coche, o si será de día o de noche, por lo que es posible que necesites luz.

Sí, actualmente es raro el teléfono celular que no tiene lámpara, que incluso también traen algunos relojes inteligentes, pero si tenemos una emergencia lo que menos podemos hacer es quedarnos sin batería en el celular, además de que podría caerse o perderse. También si tuviéramos que caminar en una carretera de noche para buscar una ayuda, una grúa o una gasolinera, podríamos tardarnos mucho como para alumbrarnos con el teléfono, siendo más útil una linterna, ya sea de mano o de las tipo minero.

10. Cinta de aislar

Ahora sí, como último punto, no debe faltar la cinta de aislar, que bien podría servirnos para reparar momentáneamente una fisura en una manguera, arreglar un cable, sujetar algo al vehículo, como la defensa tras un choque o una ventana después de un cristalazo.

En última instancia, podría incluso servir para sujetar alguna venda, de resultar heridos, aunque no es muy recomendable por el pegamento que éstas tienen.

Espuma

Mientras que, como extra, también se aconseja cargar con una lata de espuma inflallantas, que llega a resultar útil ante una ponchadura, ya que se elimina la necesidad de colocar la de repuesto, ahorrando tiempo y trabajo.

Lo que sí, ésta sólo nos dará tiempo para llegar a una vulcanizadora, pues aunque aparentemente recuperó el neumático, no remplaza la necesidad de revisar la llanta, por lo que tampoco te confíes, pues después de cierto rodaje comienza a perder rigidez.

Por último, recuerda que aunque la mayoría de las herramientas las puedes encontrar en versión eléctrica para ahorrar esfuerzo, al comprar una de éstas pregunta cuánto tiempo duran cargadas, ya que muchas veces al no usarse seguido tienden a perder carga, por lo que en una emergencia podrías encontrarte con una herramienta inservible.

Además, aunque logres sortear la emergencia, siempre deberás llevar tu auto a revisión para evitar que los incidentes vuelvan a ocurrir. Siempre es mejor prevenir.