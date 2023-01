10 tips para evitar accidentes si conduces motocicleta

Recuerda que las calles no se ven igual en una moto que en auto. Foto: Shutterstock

Si vives o circulas por la Ciudad de México, seguramente ya te enteraste de los operativos que se reactivarán en varios puntos de la capital, aunque de todos modos nunca está de más conducir seguro, por lo que en Unotv.com te damos estas 10 recomendaciones para evitar accidentes en motocicleta.

Muchas veces habrás escuchado que una de las ventajas de conducir moto es poder evadir el tráfico, a diferencia de un coche, pero hay cosas, como las reglas y las acciones de seguridad, que debes es mejor seguir al pie de la letra.

¿Cómo evitar accidentes en motocicleta?

Aunque algunos de estos consejos de la Seccretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pudieran parecerte cuestiones obvias, lo mejor es recordarlas y así evitar riesgos innecesarios que pudieran costarte, o a algún tercero, tiempo de convalecencia, o la muerte.

1. Conduce protegido

Aunque a veces resulta estorboso o incómodo, por el calor que genera, el casco es algo de lo que nunca deberías prescindir, ya que podría evitarte lesiones serias en caso de algún incidente, además de protegerte la parte del rosto durante la conducción, en caso de que lo uses con visor.

Además, es recomendable que también uses guantes para protegerte las manos ante el clima, suciedad y en caso de caídas, aunque también te ayudarán a evitar que se te resbalen las manos. Algo que también podrías usar es equipo de protección adicional, como chaleco acolchado o armadura, coderas y rodilleras, aunque esto es más opcional.

2. Desconéctate

Al igual que está prohibido al conducir un automóvil y se recomienda en bicicletas, al ir en moto tampoco deberías usar el teléfono celular, ya que podría distraerte del entorno y no ver baches, topes o algo.

En los altos tampoco es aconsejable que lo utilices porque podrías perderte algo de tu entorno, como algún peatón rezagado que podrías llevarte al avanzar. Si utilizas el GPS para tu trabajo o para llegar a tus destinos, lo mejor es que lo hagas a través del manos libres y no tengas que estar volteando a la pantalla, recuerda que en segundos podría ocurrir algo.

3. Muestra tus movimientos

Esta también se aconseja a motociclistas, y seguramente en más de una ocasión has querido que la sigan, sobre todo al dar vuelta metiéndose en tu camino. Pues tú también deberías usar las direccionales para indicar que cambiarás de carril, darás vuelta o te detendrás.

Recuerda que no estás en una persecución para no mostrar tus movimientos, y que los demás no están en tu cabeza y no pueden anticiparse a lo que harás, pero que sí podría afectarlos o incluso a ti.

4. Mejora tu frenado

Aunque quizá te guste el sonido del rechinar de las llantas sobre el pavimento al frenar en un alto, no es lo mejor, pues en una de esas podrías no alcanzar a detenerte y estrellarte o atropellar a alguien, por lo que lo ideal es que uses los frenos de ambas llantas.

También así evitarás que tu moto dé el coletazo o que quiera aventarte hacia el frente, pues la reducción de la velocidad será uniforme, mejorando además tu conducción y disminuyendo el desgaste disparejo de tus frenos.

Ver más #CiudadSegura | Para prevenir accidentes en motocicleta y mantenerte seguro en la vialidad, sigue estos #OvialTips que tenemos para ti. #SomosSSC 🏍️👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️🚓 pic.twitter.com/f3EBBDXJu2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 11, 2023

5. Usa las luces

Podría parecer similar al tercer punto, pero vale la pena mantenerlos separados, pues funcionan diferente. Y es que cuando esté nublado, oscureciendo o en lugares donde hay poca visibilidad, como aquellos con muchas curvas o tráileres, debes circular con las luces traseras y delanteras encendidas.

Ello, para que los demás puedan verte y considerar que vas en la calle para que así no se agarren por sorpresa, que es como suceden muchos de los accidentes viales.

6. Respeta los límites

Sí, éste es uno de los puntos que pudieran parecer obvios, pero que tienen a olvidarse en el día a día, y es que no sólo porque es la normatividad, sino también por seguridad tuya y de los demás, respeta los límites de velocidad que apliquen donde circules, además de evitar ir por donde no deberías, pues algunas vialidades confinadas o de alta velocidad están prohibidas para ciertas motocicletas.

Además, también evita pasarte los altos, por más tentador que parezca evitar esos dos o tres minutos estacionado, lo mejor es que respetes el tiempo y des oportunidad a los demás para pasar por la misma calle.

7. Mantén la distancia

Aunque creas que así te verán mejor los otros conductores, mantén una distancia apropiada con los demás autos y motocicletas, por seguridad de ambos, pues algo inesperado podría ocurrir sin que tengas el tiempo suficiente para reaccionar.

Aquí podrías aplicar la empatía y pensar en que, así como no te gusta que te avienten el coche para que cedas el paso o aceleres, a ciclistas, peatones y automovilistas tampoco les es cómodo tenerte encima.

8. Evita riesgos

Puede que creas que así impresionarás a todos, y quizá hasta ganes en una competencia, pero en las calles deberías evitar hacer acrobacias o cualquier maniobra peligrosa, recuerda que no vas solo y que además hay cosas que no se pueden prever.

Quizá como maniobra peligrosa también podría considerarse llevar a tu hijo menor de 12 años en la moto o a la familia completa, pues luego hasta van sin casco ni protección alguna.

9. No tomes

Otra obvia pero que sigue ocurriendo en todos lados, y es que aunque parezca más sencillo conducir una moto que un coche, al beber bebidas alcohólicas aplica el mismo principio de que no podrás reaccionar como debes o con la velocidad con que deberías reaccionar. Por ello, si tomas no manejes, ni siquiera la moto.

10. Respeta los espacios

Así como vimos que cada conductor debería tener su espacio al conducir por las calles, así los peatones, ciclistas y demás conductores de transportes alternativos, como patinetas o patines eléctricos, lo tienen, por lo que no deberías evitar invadir banquetas, ciclovías o cruces peatonales.

Por último, recuerda que a la par de estas recomendaciones, cada ciudad tiene las propias, por lo que deberás infomarte de cuáles aplican donde vives, ya sea en cuestión de emplacamiento, de verificación de contaminantes u otras, a la vez que también deberás informarte sobre cómo proteger tu moto para que no te la roben cuando la dejas estacionada.