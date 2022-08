¿Te vas de viaje? Tips para rentar un automóvil

Antes de rentar un automóvil, debes estar al tanto de los detalles para que, al final, no te “salga más caro el caldo que las albóndigas”. Foto: Shutterstock.

Salir de viaje a otros puntos de la República Mexicana implica visitar los sitios atractivos del lugar para apreciar por qué es único cada rincón de nuestro país; aunque el transporte público es una opción para movilizarte a cada uno de ellos, en algunos casos es mejor tener un automóvil a tu disposición para no depender mucho del tiempo y disfrutar mejor la experiencia.

Rentar un automóvil para este fin, también requiere que, como usuario, estés al tanto de los detalles y al final no te “salga más caro el caldo que las albóndigas”. Como queremos que disfrutes tus recorridos, aquí en UnoTV te enumeramos una serie de tips.

Aspectos importantes antes de rentar un automóvil

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), existen detalles a tomar en cuenta antes de rentar un automóvil:

Planea con suficiente anticipación para que puedas comparar modelos, costos y promociones Selecciona el tipo de vehículo de acuerdo a tus necesidades y así evitar gastos innecesarios Cerciórate que la arrendadora tenga su contrato de adhesión registrado ante la Profeco Pídeles copia del mismo y su número de registro, o consúltalo en el Registro Público de Contratos de Adhesión, ingresando a: https://rpca.profeco.gob.mx/

Revisa cuidadosamente:

Los mecanismos y plazos que tienes para cancelar la operación o de solicitar algún cambio en el lugar u horario originalmente pactados para la prestación del servicio, sin penalización para ti

que tienes para cancelar la operación o de solicitar algún cambio en el lugar u horario originalmente pactados para la prestación del servicio, sin penalización para ti Las causas de rescisión, cancelación y terminación del contrato

Las penas convencionales a las que de manera equitativa se hacen acreedores tú y el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales

a las que de manera equitativa se hacen acreedores tú y el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales Los derechos y obligaciones que asumen tú y la arrendadora

que asumen tú y la arrendadora Los mecanismos que el proveedor pone a tu disposición para presentar alguna queja , reclamación o inconformidad, así como los lugares y horarios de atención

, reclamación o inconformidad, así como los lugares y horarios de atención Los seguros incluidos en el monto a pagar. Si te ofrecen seguros adicionales, revisa cuidadosamente su costo, coberturas y exclusiones

La arrendadora debe ser bastante clara con relación al costo del servicio al rentar un automóvil e informar a detalle:

Forma y medio de pago

Monto total a pagar , incluyendo el número y monto de pagos parciales

, incluyendo el número y monto de pagos parciales Intereses

Comisiones y cargos correspondientes, incluidos los fijados por pagos anticipados o por cancelación

correspondientes, incluidos los fijados por pagos anticipados o por cancelación Desglosar los conceptos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Cargos adicionales o extraordinarios

Si haces en línea la renta de un automóvil, revisa:

Que la página o aplicación cuente con un Aviso de Privacidad

Domicilio de la arrendadora dentro de la República Mexicana y números telefónicos para aclaraciones y reclamaciones

y números telefónicos para aclaraciones y reclamaciones Que la arrendadora utilice algún elemento técnico para brindar seguridad y confidencialidad a tus datos y a las transacciones. Para evitar algún fraude, es muy importante revisar que la página web sea segura, lo cual podrás comprobar si inicia con “ HTTPS ” y/o tiene la figura de un candado en la barra de dirección

y confidencialidad a tus datos y a las transacciones. Para evitar algún fraude, es muy importante revisar que la página web sea segura, lo cual podrás comprobar si inicia con “ ” y/o tiene la figura de un candado en la barra de dirección Precios, ofertas, promociones y su vigencia

Términos y condiciones , así como las formas de pago

, así como las formas de pago Antes de pagar, solicita a la arrendadora que te envíe el contrato, a fin de que conozcas tus derechos y obligaciones

Nota. La arrendadora no puede cambiar los precios o las condiciones contratadas, a menos que los hayas solicitado o aceptado expresamente.

Seguro

La arrendadora tiene la obligación de ofrecerte un seguro que cubrirá los gastos en caso de accidente o daño al vehículo y brindarte información en cuanto al costo, términos y condiciones para hacerlo efectivo.

Si durante la vigencia del contrato el automóvil arrendado sufre algún accidente vehicular, daño causado por caso fortuito o robo total, avisa de inmediato a la arrendadora y a las autoridades competentes.

Es muy importante que antes de contratar verifiques que la licencia de manejo de quien será el conductor se encuentre vigente. De lo contrario, no se podrá hacer válido el seguro en caso de algún siniestro, además que representaría una infracción vial.

Garantías

Si la arrendadora te ofrece el servicio con garantía, deberá informarte los términos y condiciones de la misma, su duración, vigencia, alcance y cobertura. Cuando el vehículo tenga algún defecto o vicio oculto que no te permita el uso del mismo o no te brinde condiciones de seguridad, tendrás derecho a que el proveedor te otorgue otro con las mismas características y especificaciones al que contrataste, así como a una compensación o bonificación, la cual no podrá ser menor al 20% del precio pagado.

Si por estas causas optas por la cancelación del contrato, el proveedor tiene la obligación de reintegrarte el precio pagado y, en su caso, pagarte intereses.