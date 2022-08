Los freelance tiene ventajas, como emplearse de forma remota y manejar su ritmo laboral, pero no contar con seguridad social, los expone. Foto: Shutterstock.

Seguro social, vacaciones, primas, licencias, aguinaldos, etc. son algunas de las prestaciones cuando firmas un contrato al iniciar tu vida laboral; sin embargo, no todos están dentro de este esquema, y por diferentes causas trabajan de manera independiente o freelance, por lo que son un sector vulnerable al no contar con estos beneficios.

Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a través de su revista “Proteja su dinero”, destaca que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta que en el esquema de freelance existen más de 15 millones de personas, por lo que adquirir un seguro es una buena decisión financiera. Aquí ponemos cuáles te convienen más.

¿Cuáles son los seguros que te conviene contratar si eres freelance?

Aunque no hay una póliza específica para los freelance, la Condusef señala que resulta importante elegir aquellas coberturas que los ampare de riesgos al desempeñar su labor:

Seguro de accidentes personales/laborales

Este seguro tiene como objetivo cubrir económicamente a la persona trabajadora en caso de algún accidente. Los beneficios que ofrece son:

Cobertura de gastos médicos mayores

Traslados en ambulancia

Pérdida orgánica

Incapacidad absoluta permanente

Incapacidad parcial permanente

Invalidez temporal

Fallecimiento

Otros incluyen gastos funerarios y una indemnización a los beneficiarios, según el monto establecido en el contrato, en caso de que el asegurado fallezca.

Seguro para gadgets

En el desempeño de sus labores, los freelance hacen uso de la tecnología, por lo que los seguros de gadgets ayudan a proteger las herramientas de trabajo, ya sea un equipo de cómputo, teléfono inteligente, tablet o cámara profesional, entre otros.

Importante. Para este seguro debes tener mucho cuidado con las exclusiones, ya que es muy fácil cometer un fraude y es por eso que las aseguradoras son más estrictas. Las exclusiones más comunes son robo sin violencia y sin denuncia ante un Ministerio Público, pérdida del equipo, daños parciales, etc.

Seguro de responsabilidad civil profesional

Éste puede ser un seguro muy útil para alguien freelance, ya que protege económicamente de daños causados al titular o a terceras personas, como consecuencia de un error cometido mientras desarrollan su trabajo.

Entre las ventajas de este tipo de pólizas, se encuentran:

Contar con la indemnización de daños a bienes, perjuicios y daño moral

Apoyo por gastos de defensa

Cubrir responsabilidad civil legal a empleados

Seguro de auto

Algunos freelance necesitan trasladarse de un lado a otro para realizar su trabajo, por lo que adquirir un seguro de auto con cobertura amplia es lo más recomendable, de esta manera podrá cubrir gastos inesperados, ocasionados por averías mecánicas, accidentes y gastos médicos a terceros.

Importante. Para el caso de los conductores de transporte privado como Uber, Didi y demás aplicaciones, es obligatorio que cuenten con una póliza ERT (Empresas de Redes de Transporte), la cual tiene una cobertura de uso comercial.

Seguro de gastos médicos

Otro de los aspectos que debes cuidar si trabajas de forma independiente es tu salud, y para ello puedes contratar un seguro de Gastos Médicos, de Salud o de Accidentes Personales. Para decidir cuál es el que más te conviene, debes tomar en consideración tu capacidad de pago, perfil médico y edad, así como lo que desees que cubra tu seguro, ya que, mientras que el de Gastos Médicos puede llegar a cubrir gastos por enfermedades, como cáncer o COVID-19, el de Salud sólo cubre gastos preventivos, como consultas médicas.

El Instituto de Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con el programa Personas Trabajadoras Independientes, el cual busca incluir a personas que trabajan bajo este esquema, y con tan solo 200 pesos mensuales puedes contar con beneficios, como asistencia médica por enfermedades y maternidad, cobertura por invalidez y vida, servicio de guardería, incluso se destinará un monto para que el asegurado comience con el ahorro para su retiro en su cuenta individual de Afore.

Importancia de contar con un seguro si eres freelance

Datos de Workana, un marketplace que se dedica a reunir personas trabajadoras independientes, señala que las personas jóvenes menores de 30 años son las más atraídas por el modelo de trabajo freelance, con un 36 % de usuarios entre 21 y 30 años; el 30 % tiene entre 31 y 40 años; el 17 %, entre 41 y 50 años; y un 11 %, de 51 a 60 años.

Aunque la modalidad de freelance tiene ventajas, como emplearse de forma remota, manejar su ritmo laboral y ser su propio jefe, no contar con seguridad social hace a las personas estar expuestas a diversos riesgos derivados de su profesión.