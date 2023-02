¿Hay clases el 24 de febrero de 2023, por el Día de la Bandera?

El 24 de febrero de 2023 no hay clases en México, indica la SEP. Foto: Cuartoscuro

El próximo viernes 24 de febrero de 2023 no habrá clases para los alumnos de educación básica en México, debido a que el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que habrá un Consejo Técnico y Taller Intensivo de Formación Continua para docentes, por lo que ese día se suspenderán las labores académicas en las aulas.

Aunque es bien sabido que el 24 de febrero también se conmemora el Día de la Bandera en México, la suspensión de clases no se deberá a ese día, sino a una actividad académica entre docentes.

Por lo tanto, no debe haber confusión: el 24 de febrero no habrá clases en nivel preescolar, primaria y secundaria, pero no por el Día de la Bandera, sino porque el Calendario Escolar lo marca como día de Consejo Técnico, los cuales se caracterizan porque se programan el último viernes de cada mes.

La ceremonia cívica correspondiente por el Día de la Bandera en México 2023, que suele realizarse en las escuelas, se podría realizar el jueves 23 de febrero, que está indicado en el Calendario de la SEP, como “reflexión de Día Conmemorativo”.

24 febrero de 2023: inicia fin de semana largo y es Día de la Bandera en México

Debido a que el 24 de febrero de 2023 no habrá clases en México, los estudiantes de nivel educativo básico podrán disfrutar de un fin de semana largo, por lo que se presentarán a las aulas hasta el lunes 27 de febrero.

Ese fin de semana largo será el segundo del mes; el primero ocurre por la conmemoración del Día de la Constitución, el cual es el domingo 5 de febrero, pero del día de descanso oficial se recorrerá al lunes 6.

A diferencia del 24 de febrero, el Día de la Constitución Mexicana sí se considera como un día de descanso oficial o de asueto, por lo que además de los estudiantes, gran parte de los trabajadores tampoco asistirá a sus centros de trabajo.

A continuación te mostramos el Calendario de la SEP, para que corrobores por qué no hay clases el 24 de febrero de 2023 en México y otras fechas importantes para docentes y estudiantes.