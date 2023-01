Visa de Estados Unidos 2023: ¿qué errores debes evitar durante la solicitud y entrevista?

Las personas cometen errores al momento de solicitar la visa. Foto: Getty Images.

Por lo general, una persona de un país extranjero que desea entrar a Estados Unidos requiere un visado estadounidense, y la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga varias categorías para no inmigrantes, como son:

Visas para visitantes por viaje de placer o negocios

Visas para estudiantes y visitantes de intercambio

Visas para trabajadores temporales

Sin embargo, al momento de presentar los requisitos, existen casos de solicitudes rechazadas por falta de documentación o no aclarar correctamente la información requerida durante la entrevista, por ello aquí las situaciones más comunes por las que te pueden negar el visado.

Razones por las que te pueden negar la visa

Evidencia insuficiente de su regreso. De acuerdo con el documento “Motivos de denegación en virtud de la ley de inmigración y nacionalidad”, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), no establecer el derecho al estatus de no inmigrante, es una de las razones para no extender la visa.

Lo anterior está bajo la sección 214(B), si una visa de turista no es la correcta para un plan de viaje, si la persona no demostró que usaría la visa correctamente o si no demostró que tiene vínculos fuertes con su país de origen. Algunos factores importantes que normalmente se consideran son el trabajo, los estudios y la situación familiar.

Falta de documentación. Dependiendo el tipo visa para inmigrantes, es la documentación requerida, que en el caso de trabajadores temporales H-B1 (Profesionales con Trabajos Especializados, de Investigación Cooperativa con el DOD y Trabajadores de Proyectos de Desarrollo y Modelos de Alta Costura), es presentar un título universitario, así como evidencia de que la persona cuenta cn los conocimientos requeridos para desempeñar el trabajo requerido. Mientras que para estudiantes, los documentos académicos que avalen el programa educativo, así como la aprobación de la escuela para el programa.

Mentir en la solicitud y/o entrevista. Ocultar una verdad o no decir toda la verdad en la solicitud y/o en la entrevista también es motivo de rechazo de la solicitud de la visa. El gobierno de los Estados Unidos señala que cometer fraude abarca desde engrandecer los detalles personales hasta ocultar algo muy serio. Algunos ejemplos son exagerar los ingresos, declarar un empleo falso, omitir una detención por la policía, aunque haya pasado hace muchos años, o usar otra identidad en cualquier momento.

Antes de solicitar la visa a los Estados Unidos, hay que tomar en cuenta estos puntos par que no sea rechazada la visa.