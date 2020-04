Laboratorista del IMSS mantiene contacto con su familia por videollamadas

Las videollamadas han mantenido cerca al laboratorista Jordy Ramírez de su familia.

"Jordy: Hola papás ¿Cómo están?

Papás: Hola mijo, bien hijo, ustedes ¿Cómo están tú hermana y tú?

Jordy: Bien aquí, hemos estado bien gracias a Dios. ¿Ustedes cómo han estado, qué ha pasado por allá?

Papás: Pues, bien pero preocupados por ustedes".

La preocupación no es menor, ya que el joven químico farmacobiólogo es laboratorista en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, donde se encarga de hacer las pruebas para determinar si un paciente tiene o no coronavirus Covid-19.

Qué es donde se encuentra el paciente que es probable Covid, una vez que se entra al cash respiratorio donde está el médico y un paciente se le dan las indicaciones al paciente que se le realizará una toma de muestra". Jordy Ramírez, laboratorista del IMSS.

Como todo el personal médico, tiene que seguir el protocolo de seguridad clínica.

Obviamente necesito el equipo de protección personal y después de ahí me sanitizo y me voy directo a bañarme, en este caso me baño para no andar en circulación dentro del hospital o la clínica". Jordy Ramírez, laboratorista del IMSS.

Enfrentar al Covid-19 le ha cambiado la vida, ahora extrema las medidas de seguridad, no sólo en el hospital sino también al salir y llegar a casa.

No dejo de tener miedo, no dejo de a lo mejor algún tipo de frustración o de preocupación pero que yo me siento orgulloso por lo que hago". Jordy Ramírez, laboratorista del IMSS.

Jordy no sabe cuánto durará esto, lo que si sabe es que está dispuesto a continuar con su responsabilidad y luego, regresar a ver a sus papás nuevamente.

Los queremos mucho, bye, bye". Jordy Ramírez, laboratorista del IMSS.

