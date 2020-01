Alertan por teléfonos con reporte de fraude en Baja California Sur

En Baja California Sur existen ciertos números telefónicos que han sido identificados como vinculados a fraudes o robo de información, informó la Procuraduría General de Justicia del estado.

De acuerdo con la Procuraduría Cibernética, los números telefónicos 8129364894 y 5525691564 tiene reporte de fraude denunciados por los usuarios en redes, quienes manifestaron que fueron engañados.

¿Cómo detectar el fraude?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en estos tipos de estafas, los delincuentes, por lo regular, no quieren darte tiempo para pensar sobre sus argumentos de venta y nunca explican por qué se seleccionó el nombre de la persona a quien llaman.

Hablan muy rápido y usarán frases como "Debe decidirse ahora; si no, pierde la oportunidad". La mayoría de los negocios honestos te darán tiempo e información escrita sobre un ofrecimiento antes de pedirte comprometerte a algo.

Te dirán que tienes que pagar un cargo para recibir un premio, regalo o producto. La petición de dinero es la mejor alarma a una posible estafa.

Circula este fraude

Existen reportes de un tipo de fraude común que circula en Baja California Sur, el cual consiste en que una persona te llama y asegura que has ganado un concurso o que tienes acceso a un bono de descuento en diversos productos

De acuerdo con este fraude, tienes que realizar un depósito bancario o transferencia por la cantidad restante para que puedan enviarte tu producto. En algunos casos piden datos de tarjeta de crédito.

La dependencia pide colgar y después emitir la denuncia mediante la APP Denuncia Anónima Ciudadana o al 01 800 47 45 32 27.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur pidió a la población no caer en este tipo de engaños y recordó que todas las tiendas departamentales tienen su página oficial y no hacen ventas por teléfono de números que no sean los que tienen registrados ante las autoridades correspondientes.

