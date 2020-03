Coronavirus llega a BCS; confirman primer caso

El gobernador del Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, confirmó a través de su cuenta de Twitter el primer caso positivo de COVID-19, en la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que se trata de un visitante inglés de 48 años, que sin síntomas, llegó el 14 de marzo procedente de Miami a Los Cabos, donde actualmente se encuentra estable.

Más tarde, Mendoza Davis informó a través de sus redes sociales que el paciente fue dado de alta y remitido a aislamiento domiciliario con seguimiento médico. Además de que se está trabajando en cerco epidemiológico con sus contactos para evitar la propagación del virus.

El primer caso de coronavirus en México se presentó el 28 de febrero, fue hasta el pasado 21 de marzo cuando un paciente dio positivo en Baja California Sur.

Carlos Mendoza Davis, explicó que de acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS) la pandemia consta de tres fases, importación viral, dispersión comunitaria, y epidémico.

El país y Baja California Sur nos encontramos en la fase uno, es decir, los casos que se han registrado es porque se han contagiado en el extranjero y enferman en México; sin embargo, todas las autoridades sanitarias coinciden, basados en lo que ha pasado en China, Italia y en otros países y dadas las características del virus, es que se darán más contagios en la población local. Lo importante es que se den poco a poco. Que no nos enfermemos todos al mismo tiempo”, señaló Mendoza Davis.

De igual manera, manifestó que los esfuerzos del gobierno y sociedad, van encaminados a evitar que esto suceda en Baja California Sur.

Afortunadamente, la mayoría de la población que se contagie será asintomática, lo más probable es que no se enteren que estuvieron contagiados. Sin embargo, ser asintomático no quiere decir que no es fuente de contagio. Es por ello la importancia de tomar las medidas de prevención, señaló e mandatario de Baja California Sur.

