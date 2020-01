Turista revela supuesta extorsión en Baja California; bar le responde

Andrew Kimmel, un ciudadano estadounidense que fue turista en México, denunció una supuesta extorsión por parte de un bar en Los Cabos, Baja California Sur; no obstante el establecimiento señaló que no hubo “tranza” alguna.

Un turista extranjero en Baja California Sur

El pasado fin del diciembre de 2019, Andrew Kimmel, tomó un viaje rápido a México para tratar de resolver un dilema con una aerolínea; sin embargo, le salió contraproducente.

Querida American Airlines: Después de llegar a Los Ángeles desde Indonesia, tenía menos de $ 275 EQD (aún 25,000 millas) por mantener el estado. Me pediste que pagara 1875 dólares (?!) para mantener el estado, así que en su lugar reservé un boleto de $ 400 dólares a México por 24 horas. Así es como fue mi jodida noche ...”, escribió Andrew en su cuenta de Twitter.

En realidad, al principio su viaje marchaba con normalidad. Rentó un auto, pues decidió salir a dar la vuelta por la zona y encontrar un lugar donde cenar.

La cena fue grata, pues una familia que lo vio solo en el lugar le invitó la comida y pagó por su consumo; desafortunadamente todo se torció después para Andrew quien eligió irse a conocer los bares locales.

Logré encontrar una habitación de hotel barata y alquilé un automóvil por $ 35 dólares. Salí a cenar y conocí a una familia que me sorprendió y pagó mi factura (¡tal vez debería comer solo más a menudo!). Entonces decidí golpear algunos bares. Y aquí es donde mi carrera de kilometraje de 24 horas se volvió interesante”, señaló el turista que denunció la presunta extorsión.

En uno de los establecimientos que Andrew decidió visitar, llamado Urban Bar, fue sorprendido por la estratosférica cuenta que le intentaron cobrar de 300 dólares por, según él, un par de cervezas.

En un inicio se negó a liquidar la cuenta, pero tras la presión del gerente del lugar prefirió pagar la cantidad señalada y dio su tarjeta de crédito, pero fue declinada debido a un presunto sistema antifraude que posee.

Ante esto, el gerente lo llevó a un cajero automático fuera del lugar, pero se negó a sacar dinero, por lo que se llamó a la policía de la zona y lo llevó arrestado.

El gerente del bar ahora me estaba amenazando. Me agarró y me llevó a un cajero automático afuera. Me negué a sacar dinero en efectivo. Entonces llamó a la policía, de lo cual le di la bienvenida. Seguramente la policía mexicana entendería la situación". Andrew Kimmel

Tras unas horas en el Ministerio Público, una mujer originaria de Kenia, totalmente desconocida para el turista, pagó la fianza de Andrew y le explicó que lo hizo porque le sucedió algo similar con un taxista de la zona.

Me quedé dormido. Un oficial me despertó varias horas después. "Tu amiga paga la fianza". ¿Qué c*rajo? Me dieron mis pertenencias y me empujaron afuera, donde una mujer de Kenia me estaba esperando. "Escuché lo que sucedió cuando entraste, así que pensé que podrías necesitar ayuda". Andrew Kimmel

El bar responde ante presunta extorsión

A pesar de las declaraciones de Andrew, en entrevista, uno de los colaboradores del establecimiento Urban Bar, señaló que fue justa la cantidad cobrada al turista, pues consumió más tragos de los que él señala.

Tomó varios tragos y hasta una botella de champaña, iba acompañado”, señaló un miembro del staff de Urban Bar.

Asimismo, apuntó que la tarjeta con la que Andrew intentó pagar fue declinada.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur no ofreció información para esclarecer lo sucedido con el turista extranjero, que fue víctima de una presunta extorsión.

