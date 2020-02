Coronavirus: agencia de viajes abandona a mexicanos en China

Pedro Misael Rodríguez había planeado pasar las mejores vacaciones en compañía de su mamá, ambos de origen mexicano; por ello, contactaron a una agencia de viajes para ir en tour por diferentes ciudades de China, pero al estar ahí presenciaron cómo, de ser el país más poblado del mundo, pasó a ser un país fantasma debido al nuevo coronavirus 2019.

Al principio se miraba todo tranquilo; sí había mucha gente con tapabocas; en los aeropuertos había poquita gente, pero de repente comenzó a crecer... ya no mirabas gente en las calles, ya todos los lugares donde entrabas te medían con un aparatito la temperatura; la gente ya hasta traían como máscaras...", relata Pedro, uno de los turistas varados por la agencia de viajes.

Todo cambió durante el viaje

Posteriormente, señala, comenzaron a notar cómo todo cambió: los lugares comenzaron a cerrar; incluso, la agencia de viajes les anunció que ya no había transporte de ciudad a ciudad.

Cuando empezamos a ver todo esto nos dijeron: '¿Saben qué? Hay cosas cerradas, no vamos a poder entrar a estos lugares, vamos a estos otros lugares'... pero de repente la agencia nos dijo: '¿Saben qué? Ya el Gobierno no está permitiendo que se transporte de ciudad a ciudad, ya no se están permitiendo que entren a algunos hoteles".

La agencia de viajes los abandonó

Debido a la emergencia, la agencia de viajes les informó a Pedro y su mamá que no podían seguir ofreciéndoles el servicio; los dejaron solos a su suerte en Shanghái, les sugerían no salir del hotel y que se quedaran encerrados en sus cuartos hasta el 6 de febrero en que tenían programado su regreso.

Le mandamos mensaje a la Embajada allá en Shanghái, nunca nos contestaron hasta ya que alcanzamos a lograr regresarnos; nos llegó un correo diciéndonos 'Por favor envíenos sus documentos para ver qué podemos hacer por ustedes'. Y lo feo era que si salías del hotel tenías que dar tu pasaporte, tenían que medirte la temperatura otra vez, ver que estabas en el hotel, todas las rutinas a donde ibas y entrabas..."

Así vivieron crisis del nuevo coronavirus 2019

En China está prohibido toser, el uso de cubrebocas se volvió un uso permanente, aunque no representaba una verdadera garantía de protección: incluso la sospecha entre la gente crecía a medida de que alguien tosiera.

Por ejemplo para nosotros ahorita aquí en California es un clima agradable, allá estábamos a menos 7 grados, entonces cualquier cosita de tos, toda la gente te volteaba a ver...", Pedro Misael Rodríguez Hernández.

Así lograron salir de China y escapar del nuevo coronavirus

En la primera oportunidad consiguieron un vuelo de regreso a Los Ángeles, California, en todo el vuelo utilizaron el cubrebocas.

Simplemente llegamos a Los Ángeles, aduanas, el de aduanas ni protección traía, nada, ni nos preguntó a donde fueron, checó, sello, pásele y ya", Pedro Misael Rodríguez Hernández.

De regreso a Tijuana, Pedro y su mamá acudieron al médico para una revisión general, salieron bien, pero seguirán bajo observación.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?