Crece el temor entre los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se encuentran asignados a los cruces fronterizos entre California con Baja California, de contagiarse de coronavirus, refieren los voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tesoro de Estados Unidos en San Diego (NTEU), que representa a más de 3 mil empleados que incluye a los agentes en tres de los principales puertos fronterizos con México.

Agentes fronterizos no cuentan con las medidas suficientes

Revelan que los oficiales en las fronteras carecen de equipo suficiente para protegerse y les preocupa que alguna persona cruzando a Estados Unidos los pueda contagiar de COVID-19, incluso tienen la impresión de que podrían llevar el virus a casa con posibilidad de esparcirlo a la familia.

Tienen miedo, tienen miedo porque sabemos que este virus no tienes que tener síntomas para poderlo trasmitir entonces no sabemos quién está enfermo, no hay manera de saberlo”, dice Alfonso Ortiz, tesorero del Sindicato NTEU Chapter 105 San Diego.

En la Garita de San Ysidro se puede observar que ningún agente porta algún equipo esencial de protección contra contagios de COVID-19 y es precisamente esa es la principal queja de los representantes de los agentes migratorios.

Los oficiales están muy preocupados con lo que es el viaje esencial y no esencial. Tenemos muchas ocasiones en donde la gente va a Tijuana a visitar familia, a ir por tacos, a ir al dentista a ir a pasar el día como si estuviéramos en una época normal”, señala Alfonso Ortiz, tesorero del Sindicato NTEU Chapter 105 San Diego.

Solicitan apoyo para resguardar a agentes fronterizos

Los dirigentes sindicales han solicitado medidas especiales como la colocación de protectores adicionales entre los agentes y los que cruzan la frontera. Para los voceros de este sindicato consideran que lo mejor sería que la gente no cruce la frontera y así detener los contagios de COVID-19 de más personas entre los que también confirman al menos de un agente asignado a la Garita de Otay Mesa.

Si hemos hecho todo el intento, el esfuerzo pero la única respuesta que tenemos que no hay bastantes máscaras no hay bastante guantes tenemos que ser responsables en el sentido de mantener las cantidades que tenemos y utilizarlas inteligentemente” destaca Jorge Llanos, presidente del Sindicato NTEU Chapter 105 San Diego.



