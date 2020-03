Con desabasto y aglomeraciones de personas en búsqueda de víveres, se vive la pandemia causada por el virus COVID-19 en Tijuana, Baja California.

Según cifras de las autoridades de salud, en Baja California se reportan 20 casos confirmados de coronavirus y se mantienen más de 100 sospechosos.

El temor ocasionado por el COVID-19 afecta a la ciudad fronteriza: los supermercados han sufrido desabasto por las compras de pánico de residentes tijuanenses y ciudadanos estadounidenses que cruzan a México para comprar productos que ya no pueden adquirir en San Diego, California.

Las garitas de cruce internacional se encuentra en función con normalidad, a pesar del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera con México y permitir solo cruces esenciales, por cuestiones médicas, militares e industriales.





Hay 20 casos positivos de COVID-19 en Baja California

El secretario de Salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, informó que a la fecha suman 20 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de los cuales diez son en Mexicali, otros diez en Tijuana, y hay 119 casos sospechosos.

El funcionario explicó que en total se han estudiado 280 casos en el estado, de éstos, 141 han resultado negativos para coronavirus. Baja California ocupa el octavo lugar con más casos de COVID-19 en el país.

Pidió a la ciudadanía mantenerse en sus casas, y no salir si no se va a realizar una actividad esencial, como lo es el trabajo o comprar alimentos, y evitar el contacto con otras personas.

Pérez Rico refirió que las empresas deben establecer estrategias para no concentrar a todos los trabajadores en un solo lugar, y los estudiantes que no están asistiendo a clases deben permanecer en sus viviendas, ya que no se trata de vacaciones.

Agregó que se debe poner especial cuidado en los adultos mayores, ya que son el grupo más vulnerable; también hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada a través de las páginas oficiales del gobierno, donde se estará brindando la información actualizada sobre la contingencia.

