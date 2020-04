Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dijo en un video que circula en redes sociales que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “no se ha puesto las pilas” en la entidad, ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y anotó que “médicos están cayendo como moscas” por carecer de material profesional.

El gobernador de Baja California Jaime Bonilla sale a dar este mensaje luego de que el comediante mexicano Eugenio Derbez difundió en la víspera un video en Twitter en el que denuncia la carencia de material médico en la clínica 20 del IMSS, con sede en la ciudad fronteriza de Tijuana, con información de primera mano de un amigo que es médico en ese nosocomio.

Durante su mensaje, Jaime Bonilla comentó que el IMSS necesita ventiladores, batas, cubrebocas y otros materiales, además de que aseguró que él siempre supo que “el talón de Aquiles” del Gobierno de Baja California sería el IMSS “porque siempre vi mucho desprendimiento, no había la preocupación, no veía yo a la delegación del seguro social preocupada por los temas”.

Y obviamente a mí lo que me preocupa más que nunca es que los mismos médicos que tiene el hospital general, los tiene el seguro social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección. Tenemos una necesidad tremenda. Acaban de integrar a buen número de médicos, pero no sé si son para el Seguro Social”.

Jaime Bonilla subrayó que la crisis del coronavirus en Baja California está aún peor por las malas condiciones en que trabajan profesionales de la salud en el IMSS local; admitió “que esa es la realidad” y “debemos reconocer que esos señalamientos, muchos de ellos, son ciertos”, aunque también dijo que hay otros que “no son muy precisos”.

