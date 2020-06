El gremio de enfermería en Tijuana, Baja California, está de luto por la muerte de uno de ellos: Manuel de Jesús Merino Valencia, enfermero del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien paso a ser una víctima más del coronavirus.

El cuerpo de enfermería decidió hacerle este homenaje por su trayectoria, por su compañerismo y humanismo hacia los pacientes y hacia el personal con el que laboraba”. Brenda Miranda, jefa de enfermeras del Hospital Regional Número 1 del IMSS en Tijuana.

Foto: Cuartoscuro

Con veladoras y una rosa blanca en la mano, familiares y compañeros de trabajo le realizaron un emotivo homenaje de despedida en la explanada del Hospital Regional Número 1 de Tijuana del IMSS, donde por alrededor de ocho años brindo sus servicios para el cuidado a los pacientes.

De lo que sí podemos estar completamente seguros es que nuestro compañero se entregó con pasión, con amor, con respeto a la vida y con respeto a nuestro prójimo”. Médico y amigo de Manuel de Jesús.

El enfermero Manuel de Jesús formó parte del primer frente contra el COVID-19 con gran dedicación. Esta pandemia lo llevó al contagio, que este 1 de junio su cuerpo no resistió más, por lo que perdió la batalla.

Él guardó su cuarentena (...) Su última guardia fue el 18 de abril, y el 30 del mismo mes ya no pudo más: no oxigenaba, no alcanzaba el grado de oxigenación que él necesitaba; entonces lo tuvieron que entubar el 30 de abril”. Ofelia Guadalupe Valencia, madre del enfermero Manuel de Jesús.

Hasta el momento, son tres trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California que fallecen por coronavirus: un empleado de la clínica de Tecate, un médico jubilado y ahora Manuel de Jesús, quien estaba próximo a cumplir 42 años de edad.

