El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, haciendo comparaciones, desmintió las estadísticas sobre COVID-19 dadas a conocer todos los días por la Secretaría de Salud (SSa) a través del doctor Hugo López-Gatell, al menos, en lo que respecta a esta entidad.

El gobernador acompañado por el titular de la SSa de Baja California -en el reporte diario que realizan por medio de redes sociales sobre la evolución de este virus entre los habitantes de este estado- externaron que, mientras López-Gatell informa de 31 decesos ocurridos en esta entidad, ellos al día de hoy viernes 17 de abril confirman 72 muertes por coronavirus.

Bonilla Valdez aseguró que todos los días envían el reporte actualizado a las autoridades federales, sin embargo, los números que da a conocer la SSa a nivel nacional no concuerdan y haciendo una revisión descubren que son de hace ocho días.

Que peligro es, porque estamos en tiempo real, de que sirve de que hagamos el reporte todos los días y estemos publicando lo que realmente es y luego en México publiquen otros números, eso a mí no me gusta, porque para empezar no es decir toda la verdad”, señaló Jaime Bonilla Valdez .

Las estadísticas de personas muertas por coronavirus presentadas en el reporte de la Secretaría de Salud que encabeza Hugo López-Gatell, no son reales, acusó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Muestra de ello, subrayó que mientras la SSa del estado reporta 72 muertos a este viernes 17 de abril, las autoridades de Salud a nivel federal dan a conocer solo 31 decesos por la epidemia de coronavirus.

Pregunto, ¿por qué? cuando estamos reportando los muertos que ha habido en nuestro estado, quiere decir que estas gráficas que hablan de 486 -muertos a nivel nacional- realmente no es real".

Al dar el reporte de salud diario, Bonilla mostró su inconformidad con los datos presentados sobre coronavirus en la Ciudad de México por López-Gatell.

Como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California, no pueden dosificarla, si esto es cierto, una de las dos personas está diciendo mentiras, o ellos o nosotros", dijo señalando a al secretario del Salud del Estado, Alonso Pérez Rico .

Y concluyó, "aquí en Baja California estamos muy bien informados, no se equivoquen, vamos a decir las cosas como son, duela lo que duela".

Mientras tanto, López-Gatell insistió que no entrara en controversia con ninguno de los 32 mandatarios estatales, además dijo que los respeta. Esto luego de que el gobernador Silvano Aureoles regresara el pasado jueves insumos médicos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?