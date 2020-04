Son los propios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana los que confirman la falta de insumos para poder realizar su trabajo en la atención a los pacientes de coronavirus.

En la Clínica 20 del Seguro Social no hay directivos, tampoco doctores o enfermeras y enfermeros, los pacientes están conectados a ventiladores mecánicos y están graves.

Ya estamos rebasados, no hay suficientes insumos por parte de la institución, si no no estuviéramos aquí, lo que nos dan no se puede llamar equipo de protección personal, nos dan una simple bata, nosotros tenemos que estar comprando overoles, nos dan muy contados, no es cierto que hay suficiente para todo lo que se viene”. Ramses Herrera, enfermero Clínica 20 IMSS

El compartir algunas imágenes en redes sociales han generado presión a los directivos, quienes a penas el fin de semana colocaron puertas de vidrio en donde están los pacientes con COVID-19.

Varios testimonios anónimos aseguran que no hay personal completo y lo que se han ido a resguardo son amigos de, conocidos de, pero faltan médicos.

Fui testigo de que pusieron unas sillas con un letrero que decía “Pacientes con COVID”, ese era el método de protección, después cuando salieron unas fotos en internet, la clínica supongo se molestó e implementaron unas cortinas, las cuales si revisas los informes médicos, epidemiológicos te dicen que una cortina no va a detener el virus”, enfermera, Clínica 20 IMSS.

Afirman que el personal está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero no es suficiente, los pacientes están muriendo todos los días.

Si ha habido muertes, yo creo que en un día mueren dos, tres. No hay lugar en el mortuorio, hemos dejado a los cadáveres en sus mismas camas, no hay espacio, tal vez, no sé, si las funerarias tienen miedo de venir”, enfermera del IMSS.

El propio secretario de Salud de Baja California, Dr. Alonso Oscar Pérez Rico, confirma haber recibido comentarios de médicos de las clínicas del Seguro Social, por eso realizará un recorrido por los hospitales del IMSS con directivos nacionales, para ver de qué manera se puede apoyar en esta contingencia.

