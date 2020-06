Rubén Santana sobrevivió al COVID-19, en una batalla que junto a su madre, libró a principios del mes de mayo.

Este sobreviviente de COVID-19, recuerda que su estado de salud se agravó cuando una enfermera le dijo, accidentalmente, que su madre había fallecido, y es que no le querían dar la noticia para no preocuparlo.

Me quedé como en shock, no podía creer lo que había pasado. Al siguiente viernes me dieron me prestaron una tableta en donde pude ver la transmisión del entierro de mi mamá”, comparte Rubén Santana .

Director de una escuela de liderazgo en Ensenada, Baja California, Rubén estaba acostumbrado a ayudar a los demás, pero en esta ocasión aseguró, fue él quien requirió de asistencia divina.

Señala que, lo único que hizo cuando le informaron que lo conectarían a un ventilador fue tomar la mano del médico y decirle “tengo un hijo de siete años, mi esposa, por favor ayúdame a no morir, no quiero morirme, quiero sobrevivir”; el doctor le respondió que estaría con él hasta que saliera del nosocomio.

Ingresó al Hospital General de Ensenada, Baja California el 1 de mayo, fue dado de alta 18 días después.

Al salir, otra prueba que superar, la rehabilitación; misma que consiste en algunos ejercicios de respiración para fortalecer pulmones y diafragma, ejercicios para la columna, calentar cervicales, para las piernas y los brazos.

Rubén Santana agradece que se puede levantar, caminar y poder respirar; pero sobre todo, al personal médico que lo atendió, además promete ayudar a quienes están en este trance.

Si hay la oportunidad yo desde aquí, en Ensenada, estoy más que dispuesto a donar mi plasma para poder ayudar a más personas" finaliza el sobreviviente de COVID-19 .

