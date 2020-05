Ivana Novelo, hija del senador por Baja California, Gerardo Novelo, este fin de semana tuvo un festejo con motivo de la revelación del sexo del próximo nieto del funcionario; dicha fiesta la realizó en compañía de varias personas a pesar de los llamados a mantener el aislamiento físico en plena pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19.

Ante lo sucedido, el senador, Gerardo Novelo, precisó que él no estuvo presente en la fiesta, al tiempo que pidió a los ciudadanos de Baja California y del país, una disculpa por el comportamiento de Ivana junto a su pareja.

Fiesta para revelar el sexo del bebé

En los videos compartidos en redes sociales se observa a un grupo de personas, entre los que hay menores de edad, muchos de ellos sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia mientras un helicóptero lanza un humo de color rosa.

De acuerdo vecinos de Ensenada, y el propio senador, el evento se llevó a cabo en el hotel Estero Beach, sin embargo a los pocos minutos de que empezaran las críticas en redes sociales, la hija del senador dio de baja sus cuentas.

En fotografías que también compartió, la joven aparece con su esposo utilizando cubrebocas, sin embargo, en los videos muchos de los invitados no portaban mascarillas de protección.

Senador pide disculpas por fiesta realizada por su hija

A través de sus cuentas en redes sociales, el senador Gerardo Novelo, comparió un texto en el que habla del evento que realizó su hija en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, COVID-19. Novelo señaló que aunque su hija y yerno ya tengan la edad suficiente para tomar decisiones, esta ocasión fue equivocada.

En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos", se lee en el texto compartido en sus redes sociales.

En el mismo comunicado, el senador apunta que él ha seguido las recomendaciones de sanidad para evitar el contagio del COVID-19 y, destacó, que por eso mismo no estuvo presente en el festejo de su hija.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?