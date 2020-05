En las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, familiares llegan desde muy temprano con la esperanza de poder ver a los pacientes hospitalizado por COVID-19, aunque sea por videollamada.

Desde esta semana, en los cuatro hospitales COVID del IMSS, Clínica 1 y 20 de Tijuana, la 30 de Mexicali, se hacen las videollamadas al estar restringidas las visitas físicas.

El paciente mejora anímicamente de un 30 a un 50%, lo que hace finalmente el estado psicológico hace que el paciente le eche más ganas para salir adelante”, dijo Juan Pablo Robles, subdirector de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana.

Cada hospital se comunica con los familiares para avisarles que pueden asistir a la visita virtual. Los turnos son de 8 a 10 am y aceptan a 8 personas. Esto se lleva a cabo de lunes a domingo.

Historias por videollamada

El esposo de Alma Rosa Gámez fue internado el pasado 7 de mayo en la Clínica 20, casi una semana después pudieron tener comunicación con él.

Que podía respirar me dijo, pero que si se tocaba el pecho el aire no le entraba, entonces el domingo que vine a la video llamada también, me encontré con que estaba entubado lo habían entubado. Ocupamos un milagro muy grande de Dios, yo se que va a hacer el milagro” , dijo Alma Rosa Gámez.

En tanto, Maricela Ramos pudo hablar con su madre internada, por el virus causante de la pandemia, desde principios de mes, la emoción por el reencuentro aunque sea a través de una pantalla, no se puede ocultar.

Cuando nos dijeron de la video llamada de verdad que fue otra esperanza de estarla viendo, de ver su evolución, porque pues al decirte ellos está estable o esta así, no es como que uno la vea y digas si es cierto”, Maricela Ramos.

Videollamadas mejoran el estado de animo de los pacientes

Este proyecto de videollamadas para pacientes con coronavirus COVID-19 se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Tecnológico de Tijuana, que facilita los equipos.

Los pacientes que han tenido oportunidad de comunicarse con sus familiares a través del programa de videollamadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social su estado de salud ha evolucionado satisfactoriamente, al grado que tan solo ayer martes ocho de ellos fueron dados de alta finalmente.

