En Ensenada despiden a funcionario por conducir ebrio

Luego de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez señalara en un acto público que el funcionario director de la Auditoría Superior del Estado de Baja California en Ensenada, Jaime Burciaga Miker, fuera detenido por conducir en estado de ebriedad, el Congreso estatal cesó al funcionario.

Eso es intolerable. Le pido al Congreso del Estado que lo despidan; eso no lo vamos a permitir, estamos luchando con todo para acabar con la corrupción y cree que el gobernador va a hablar por teléfono para sacarlo de la cárcel. ¡Pues no! Le pedimos al Congreso que lo llamen a cuentas y lo suspendan de inmediato, ese no es el gobierno que ustedes se merecen”, dijo el mandatario estatal Jaime Bonilla.

Destituyen a funcionario ebrio y nombran a nuevo

El Congreso Estatal emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer sobre la destitución del funcionario de Ensenada captado ebrio, y señaló que como encargado del despacho de Ensenada quedará Roberto Quezada Quezada.

Por su comportamiento en un video que circuló en redes sociales donde fue detenido en estado de ebriedad intentando persuadir a policías municipales, el director de la Auditoria Superior del Estado de Baja California en Ensenada (ASEBC), Jaime Burciaga Miker, fue cesado de su cargo y fue nombrado en su lugar como encargado de despacho Roberto Quezada Quezada” , se lee en el comunicado difundido.

¿Cómo detectaron al funcionario ebrio?

Jaime Burciaga Miker fue detenido en evidente estado de ebriedad, oponiendo resistencia y pidiendo que le hablaran a Bonilla para que le ayudara, y amenazando a los oficiales, diciéndoles que si lo detenían “se jodían”.

Por su parte, el gobernador del estado dijo, en un evento realizado el domingo en Ensenada, que ese tipo de conductas no se iban a permitir, ya que ese tipo de personas afectan la imagen de los funcionarios y las instituciones.

En el video de la detención del exdirector de la Auditoría Superior del Estado en Ensenada, también se le escucha pedir ayuda al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, y al Auditor Superior del Estado; sin embargo, en ningún momento estableció comunicación con ellos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?