En el frente norte de la pandemia, en Ensenada, Baja California, la enfermera Martha lucha contra el COVID-19.

Para mí como enfermera es muy agotador no poder dar más de lo que yo quisiera, pero a veces no se puede, la demanda del trabajo, la gente que lo agrede a veces a uno, el trauma de mis compañeros que a veces salen llorando de que ya no puedo más, pero pues unidos, unidos estamos todos en este mismo barco y tenemos que salir adelante", establece Martha Preciado Rodríguez .

Adscrita al Hospital General de Baja California, describe el pico de la epidemia en su ciudad.

Casi la mayoría que ha estado ahí son gente foránea, no es tanto residentes de Ensenada, y pues aunado que estamos en una frontera esto nos ha pegado más, estamos en números rojos, porque Tijuana es la que está más devastada, Tijuana y Mexicali está exagerado de pacientes”, dice Martha Preciado Rodríguez .



Ante esta situación, en el hospital, lo más duro es la terapia intensiva.

Algunos piden una pluma porque se cansan al hablar y te escriben algo, te dan un mensaje escrito, o te agradecen por escrito tu atención, me tocó entrar y vi pacientes muy graves y la verdad yo me puse a rezar con ellos”, comparte la enfermera Preciado Rodríguez.

Fuera del nosocomio, el miedo de llevar el COVID-19 a casa. Pero, describe el proceso de cuidados que hace para protegerse ella y también a sus seres queridos.

Antes de subirme al carro me cambio de zapatos, los zapatos los echo en una bolsa con cloro, ya vengo con miedo, llego y entro por la parte de atrás de mi casa en el patio, ahí está la lavadora, la secadora ahí mi hija me tiene la lavadora lista, me desvisto ahí mismo en el patio, echo la ropa a lavar y corro al baño, me baño, salgo de ahí lavamos todo con cloro el baño entonces sí, ya puedo entrar a mi casa", reitera Martha Preciado Rodríguez .

Martha espera los casos de coronavirus no rebasen la capacidad de atención y manda un mensaje:

Que salgan solamente a lo indispensable, si de verdad supieran lo vuelvo repetir, cómo está ahí adentro un hospital, de verdad ni a la puerta saldrían", finaliza la enfermera .



