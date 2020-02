Estudiantes se pintan labios para protestar por discriminación a compañero

Un estudiante del Colegio de Bachilleres Rubén Vizcaíno en Tijuana, Baja California, fue llevado a la dirección y sancionado por traer los labios pintados, acto que sus compañeros calificaron como discriminación, por lo que decidieron protestar pintándose los labios.

El joven Ian Carlo Cruz Langarica contó que le pidió a una compañera que lo maquillara y le hiciera unas trenzas durante un par de horas que tenían libres por la falta del maestro de matemáticas, acción por la que fue llevado a la dirección y castigado.

Yo le cuestioné al subdirector que en el reglamento nunca dice que no puedo venir con el cabello trenzado y que tampoco puedo utilizar labial, a lo cual él me respondió que no le estuviera cuestionando.” Ian Carlo Cruz Langarica

El subdirector le aseguró que la falta que cometió fue no cumplir con el uniforme.

Los compañeros calificaron la acción de los directivos del plantel como una ofensa y aseguran que no es la primera vez que se registran actos discriminatorios.

En solidaridad con su compañero de cuarto semestre, cerca de 500 estudiantes, entre hombres y mujeres, protestaron acudiendo a clases con los labios pintados.

Soy homosexual y al ver el trato que le dieron a mi compañero, estuve un poco enojado, un poco inconforme con el trato que le dieron y decidí buscar una manera de protestar para que supieran que estamos presentes, que no vamos a dejar que nos maltraten." Edwin Andrés Castro Gutiérrez

Aunque Unotv.com solicitó entrevistar a la directora del plantel para conocer su postura, se indicó que no tenían autorizado hablar con la prensa y que cualquier situación se debía acudir con la dirección general de Cobach Baja California, en la ciudad de Mexicali.

El alumno sancionado, Ian Carlo Cruz Langarica, dijo que el día de la protesta las autoridades escolares no pudieron hacer nada pero advirtieron que habría consecuencias.

Nos dijeron que el día de hoy sí podíamos con todo gusto, teníamos la libertad de hacerlo, pero tal vez el día de mañana sí va haber consecuencias. Que si nos veían con los labios pintados, sí nos podían dar una amonestación, ya sea un reporte, citatorio o una llevada a dirección.” Ian Carlo Cruz Langarica

Así protestaron los alumnos:

Foto: Alberto Elenes Foto: Alberto Elenes Foto: Alberto Elenes Foto: Alberto Elenes Foto: Alberto Elenes

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?