La enfermera Silvia Rosas, originaria de Baja California, se fue a vivir a una camioneta para no arriesgar a su familia a un posible contagio de coronavirus, COVID-19; a continuación te presentamos la historia completa de esta profesional de la salud.

Actualmente en Baja California se registran más de 200 casos positivos a COVID-19; es la tercera entidad más afectada por la pandemia sólo por detrás de CDMX y Estado de México.

Vivir en una camioneta para proteger a su familia

A principios del mes de abril, la enfermera Silvia Rosas compartió a través de sus redes sociales que a causa de su trabajo y de la cercanía que mantenía con pacientes infectados con coronavirus, COVID-19; tomó la decisión de vivir en una camioneta que adaptó junto a su marido, para evitar un posible contagio a su familia.

Soy enfermera, trabajo orgullosamente en el hospital general de Tijuana, en el área de medicina interna, tercer piso hoy área exclusiva de pacientes COVID-19, originalmente me bajaron de esa área por no tener alto riesgo, pero amo mi trabajo y al ver a mis compañeros como tenían una carga tan grande de trabajo me pidieron apoyó y por supuesto que acepté”.

Tengo mi familia la cual es mi razón de ser, mi compañero de vida a quien amo más que a nada, a mis hijos por quienes me levantó cada día a trabajar para darles una mejor calidad de vida, pero la realidad es que estoy trabajando en un área de alto riesgo de contagió y tal vez parezca extrema la decisión que tomé para proteger a quiénes amo (...) mi familia y yo preparamos mi vehículo particular, una camioneta viejita pero útil, la cual adaptamos para que yo pudiera acampar y quedarme en el estacionamiento del hospital toda la semana, así disminuyó el riesgo de contagio en mi casa” , se lee en la publicación de la enfermera.

La publicación fue hecha el pasado 2 de abril y durante algunos días medios locales, así como usuarios de las redes sociales se encargaron de difundir la historia de Silvia; hasta que el 8 de abril ella misma comunicó un cambio de su sitio de descanso.

[También lee: Agreden a enfermeras y médicos por temor a coronavirus en Jalisco]

Autoridades la retiraron de su camioneta a otro lugar

Luego de que la historia de la enfermera Silvia se difundiera en varias partes de Baja California, así como de la República Mexicana; ella misma informó que gracias a las autoridades sanitarias de la entidad fue retirada de la camioneta adaptada y fue llevada a otro sitio para poder quedarse.

Gracias a la Secretaría de salud por medio del Secretario de salud de BC y a la Asociación de hoteles ya no me quedare a dormir en mi camioneta, me darán hospedaje en el Gran Hotel Tijuana. Muchas gracias por apoyarnos, porque nos permiten no exponer a nuestras familias, que son por quienes trabajamos y nos entregamos cada día” , expresó la enfermera días después de que compartiera su historia.

Pero, además de compartir la resolución a su caso, la enfermera de Baja California hizo un llamado a la población a quedarse en casa para no convertirse en una estadística más para los servicios de salud a causa de la pandemia de COVID-19.

[Para que tomes en cuenta: Agreden a enfermeras por miedo a ser contagiados]

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?