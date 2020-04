La difícil situación que estaban viviendo por las medidas de la cuarentena, llevó al pequeño Alexis de apenas 10 años a tomar la decisión de ofrecer todos sus juguetes a cambio de despensas para ayudar a su mamá.

Luego le dijo su jefe que ya no iba a trabajar por el Covid-19, y ya entonces se me ocurrió la idea. Una cancha de futbol, patines, peluches, cosas así”. Alexis Ortiz Vega, niño.

En complicidad con su hermana, organizaron todo y este fin de semana colocaron todos los juguetes en la cochera de su casa que se localiza en la avenida televisión, en la colonia Juárez, en la ciudad de Tijuana.

Se me hizo buena idea y yo lo apoye. - ¿Cómo lo apoyaste? – Pues también dando mis juguetes para que no diera tantos de él. - ¿Qué tan difícil estaban pasando ustedes? – Muy Difícil. – Platícame un poco, ¿qué era lo difícil? – Porque a veces comíamos muy tarde”. Iztel Ortiz Vega, hermana de Alexis.

Una foto compartida en redes sociales se viralizó inmediatamente y la respuesta de las personas no tardo en tener efecto.

Todos fuimos pequeños y siempre anhelamos tener un juguete y que un niño quiera regalar un juguete para poder comer, es lo que me motivó a traer esa verdura”. David Reinoso, hombre que apoyó con despensa.

Toda clase de artículos estuvo trayendo la gente que no paraba de llegar a la casa, algunos pizza y otros hasta dinero en efectivo le entregaban a la mamá del pequeño Alexis.

No, no me esperaba tanta reacción de la gente, no más le decía a mi hijo vamos a salir aquí para los vecinitos y para la gente que pase por aquí. Pues ahí la llevábamos al día prácticamente, ahí batallando y ahorita gracias a Dios hay mucha, mucha ayuda. Pues muchas gracias por su apoyo, que todavía hay mucha gente buena y mil gracias”. Gisel Ortiz Vega, mamá de Alexis.

Ha sido tanta la ayuda que recibieron, que ahora ellos organizarán varios productos para repartirlos entre otras personas que también están pasando por una situación similar.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?