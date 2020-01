Renuncia Fiscal Anticorrupción de Baja California

La fiscal Anticorrupción de Baja California, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, presentó su renuncia al cargo tras llevar poco más de un mes en el mismo.

Por esta razón renunció fiscal Anticorrupción

Ojeda Mayoral envió una carta al presidente del Congreso del estado de Baja California, Víctor Manuel Morán Hernández, en la que señala que su decisión la tomó por la falta de recursos para poner en marcha la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscal anticorrupción de Baja California fue nombrada en el pasado mes de diciembre de 2019.

La fiscal anticorrupción reconoce que la situación es precaria

En el documento reconoce que la situación patrimonial de la entidad es precaria, lo cual significa un enorme reto para poder levantar desde sus cimientos una institución encaminada a realizar una labor en favor de los ciudadanos de Baja California.

No quiero quedar mal con la confianza que me dispensó el gobernador del estado ni con el Poder Legislativo, motivo por el cual he decidido presentar mi renuncia irrevocable como Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción del Estado de Baja California y continuar apoyando desde otras trincheras" , expresó en el escrito la Fiscal Anticorrupción de ​Baja California Olga Elizabeth Ojeda Mayoral.

Asimismo, la exfuncionaria sugirió que primero se debería crear la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción y posteriormente buscar al fiscal, y “no a la inversa”.

Baja California se queda sin funcionarios

Hace unos días el el director de los Centros Penitenciarios de Baja California, tuvo que solicitar licencia para separarse de su cargo; ahora, buscará aportar detalles ante las autoridades para deslindarse del caso Ayotzinapa.

El subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, Cuauhtémoc Castilla Gracia, que estuvo como invitado en la sesión del Grupo Político Tijuana, confirmó que el titular de penitenciarías de Baja California, salió de la entidad para dirigirse a la capital del país y buscar aclarar su situación.

La intención del titular de penitenciarías de Baja California, Marcos Esteban Juárez Escalera, es acercarse tanto a la Fiscalía General de la República (FGR), como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refirió su subordinado.

