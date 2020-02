Se viraliza enfermera de Tijuana por curar a hombre en situación de calle

El perfil de Facebook de Fher Ibarra y la página “Jefa de Enfermeras” compartieron en esa red social una serie de fotos en las que se ve a una joven enfermera identificada solamente con el nombre de Mari ofrece apoyo profesional a un hombre en silla de ruedas y en situación de calle en la fronteriza ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California.

Las imágenes de la buena acción y el sentido de responsabilidad de la enfermera Mari se viralizaron rápidamente en plataformas digitales; cibernautas aplaudieron la actitud de la joven de Tijuana; en las fotografías se observa a la profesional de la salud atendiendo el pie herido del hombre, rodeada de todos los utensilios médicos necesarios para la intervención.

El usuario Fher Ibarra acompañó a las imágenes con un texto:

Se llama Mari. Mientras esperaba a que pasaran por mí, vi a esta muchacha, que había salido de trabajar, y se puso a curar el pie de esa persona indigente; no tenía que hacerlo, pudo haber seguido de paso como muchos. Tal vez estaba cansada después de un día arduo de trabajo, pero no (ignoro al hombre herido)”.

Fher Ibarra agregó en la publicación que debía irse del lugar, pero que después compró un poco de material para reponer el que la enfermera Mari utilizó para ayudar al hombre en situación de calle en la ciudad de Tijuana: “Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no; la bendije, le di gracias por lo que hacía y me fui”.

Si alguien conoce (a la enfermera Mari) por favor háganme saber, quisiera donarle un kit completo de curación y primeros auxilios”.

